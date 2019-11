Hoy se completa la tercera fecha (2ª rueda) del «Salteño» en 1ª división

En la jornada de hoy viernes a la noche (21.00) con la disputa de un solo partido se estará completando la disputa de la tercera fecha (2ª rueda) del campeonato «Salteño» en categoría Mayores (1ª división)

Es otro partido importante el de hoy, máxime teniendo en cuenta y pensando en lo que podría ser el cuarto equipo clasificado luego a instancias de play offs semifinales. Esta noche el compromiso que disputarán Atlético Juventus vs Salto Uruguay también adquiere importancia, a la hora de pensar a futuro, y la chance que de a poco podrían ir calibrando los dos rivales de hoy, conjuntamente con Círculo Sportivo de poder seguir sumando, y escalando posiciones de cara al cierre no solo de esta segunda rueda, sino también pensando en lo que se viene.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»; «Ignacio «Nacho» Puigvert»

Copa: «60 años de Cosalco»

Categoría Mayores: Primera división

Viernes 1º de noviembre

Escenario: Gimnasio «Héctor «Chochó» Llona» (Atlético Juventus)

Valor de la entrada: General $ 80.00 (Anticipadas $ 50.00)

Hora de comienzo: 21.00 Hs

Árbitros: (a designar)

ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY

Probables integraciones

ATLÉTICO JUVENTUS: Gastón Baranov, Bruno Bellacci, Luis Sequeira, Andrés Paulino, Gastón De los Santos. D. T: Enrique Carvallo

SALTO URUGUAY: Bautista Chiesa, Lautaro Olivera, Ramiro Gérez, Franco Fagúndez, César Paulino. D. T: Martín Biassini

*Promediando el campeonato, la tendencia está marcada

Sin tiempo para especular

Con el partido de hoy entre Atlético Juventus vs Salto Uruguay se estará cerrando la disputa de la tercera fecha, segunda rueda del campeonato «Salteño» de básquetbol en primera división. No nos queda otra, promediando la temporada, y al momento de emitir una opinión (posterior al análisis) acerca de algo que incluso ya hemos manejado en ediciones pasadas, en cuanto a lo que viene siendo el transcurso del campeonato «Salteño» de básquetbol en primera división. De lo que hemos venido observando (todos los partidos hasta el momento), nos parece, en nuestra opinión, que la tendencia parecería ya estar marcada, en cuanto a quiénes serán los equipos que podrían estar ocupando los tres primeros lugares en la tabla del Acumulado al cabo de la fase regular de competencia para luego disputar la serie de play offs semifinales de la temporada 2019 – 2020 del básquetbol a nivel local.

En este caso hablamos de los tres primeros, sabiendo que por formato de competencia son cuatro, los clasificados que acceden a dicha instancia semifinal de play offs (al mejor de tres partidos). Lo real y concreto, es que hoy día (y no creemos esto pueda cambiar demasiado), los equipos de Nacional, Ferro Carril y Universitario serían hipotéticamente los tres primeros, restando por conocer (al igual que en la temporada anterior) al cuarto equipo clasificado, el que saldrá de Atlético Juventus, Círculo Sportivo y Salto Uruguay. Hoy la mejor chance por posición actual en tabla la tendría el Atlético Juventus, pero aquí sí, es demasiado prematuro pronosticar uno, ya que existe mucha paridad en estos tres equipos nombrados, y nos parece que la cuarta posición a semifinales recién se podrá conocer cuando cierre la fase regular de campeonato, así de simple.

DANIEL SILVEIRA