Varios atletas de Alianza Running Salto participaron de la Maratón Internacional del Chámame en la localidad de Federal.

Lorena Romero fue segunda en su categoría de Damas, Héctor Jorge no pudo hacer podio en la categoría especial y Jorge Olivera en tanto participó de los 5 K. En tanto José Ferreira fue de la partida en los 10 K pero no alcanzó unos de los puestos del podio. “Participaron muchos corredores de Elite, yo vengo saliendo de la pre temporada pero igual me anime a correrla, igual creo que hice un buen tiempo pese a que no llegue al podio”, nos contó José Ferreira sobre su vivencia en la prueba.

JULIO SAROBA GANÓ LOS 10 K URBAN RACE EN PUNTA DEL ESTE

La quinta fecha del calendario de la Comisión Atlética del Uruguay (CAU) correspondiente al Campeonato Apertura Uruguayo se corrió el pasado domingo 3 de febrero en Punta del Este.

El ganador de la Urban Race 10K fue Julio Saroba con u ntiempo de 31 minutos 12 segundos. En tanto que en Damas la ganadora fue Camila Bagnasco con un tiempo de 39 minutos 30 segundos.

Clasificación 10 K Caballeros.

1 Julio Saroba 493 General Hombres % H30-49 0:31:12

2 Mauricio Castillo 584 General Hombres % H16-29 0:32:11

3 Martín Delgado 22 General Hombres % H16-29 0:32:54

4 Roberto Umpiérrez 468 General Hombres % H16-29 0:33:17

5 Cristian Segovia 2 General Hombres % H16-29 0:33:26

Clasificación 10 K Damas

1 Camila Bagnasco 596 General Mujeres % M16-29 0:39:30

2 Clarise Bermudez 11 General Mujeres % M16-29 0:39:32

3 Fanny Lettieres 597 General Mujeres % M16-29 0:39:39

4 Flavia Bengoa 476 General Mujeres % M16-29 0:40:45

5 Ana Rodríguez 585 General Mujeres % M16-29 0:44:13