Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal.

En su audiencia pública, continuaba el Alcalde Diego Henderson, dando más detalles de la misma.

En ese mismo año 2017 el jerarca del Municipio de Colonia Lavalleja puntualizaba lo sgte:

En el Literal B, pasamos $300741, mensuales, si sumamos el Literal A, durante todo el año nos da un millón cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y seris pesos.

El Literal B, sumado anualmente da 2689070, y en ese momento comenzamos a recibir algunas partidas del LITERAL C, de $ 59499y dio una suma anual del literal C, de $ 366931

El total del literal A, literal B, Y literal C, nos dio, o sea recibimos anualmente en el 2017- $ 5022177.

EN EL 2017 SE COMPLETÓ EL EQUIPO VIAL

Ya a fines del 2016, como lo dije anteriormente habíamos recibido alguna motoniveladora, un camión regador.

Pero ya en 2017, empezamos a concretar lo que es el equipo vial que tenemos acá.

También tuvimos la suerte de que un funcionario mecánico de muchísimos años en la intendencia de Salto, de servicio público, podoó el traslado acá para Colonia Lavalleja y eso hizo también de poner en condiciones la maquinaria, que como dijimos tiene muchos años, requiere de mantenimiento, permanente acá y se va solucionando, a veces tenemos el equipo completo funcionando y a veces tenemos dos o tres máquinas rotas, pero en realidad el trabajo no es lo mismo.

Lo que contamos con el equipo vial que tenemos hoy en día, ya lo dije, tanto las gestiones , tanto de Sergio García Da Rosa, director de DESCENTRRALIZACIÓN, DE OBRAS: Álvaro Gómez y del intendente Andrés Lima, podemos contar con este equipo vial, podemos contar con una motoniveladora, una pala cargadora, una retro excavadora, una aplanadora, un camión de carga internacional, un camión regador, una aplanadora para bacheo, que acá no está, pero tenemos una aplanadora grande, y el camión mercedes. Siendo herramientas vitales para la buen labor diaria y constante y necesario, como lo es la caminería rural, se realizaron más de 300 kmts, no se hizo una recarga.

DESPUÉS SE HIZO LA RECARGA EN TODO EL PUEBLO DE GUAVIYÚ DE ARAPEY

Pueblo Ruso se hizo las calles que ya estaban y se hizo otrascalles con recarga totaly llegamos a Cuchilla de Guaviyú.

Como así algunos tramos acá, en Pueblo Las Flores, se hizo en el acceso y en el Pueblo adentro se hizo una recarga importante total en algunos casos parcial.

ALUMBRADO PÚBLICO EN 2017

48 focos completos instalados en diferentes puntos del Municipio, zona Amarales, solo en la zona Zorrilla se puso alrededor de 20 focos, la bolsa, que fue continuación del alumbrado de las Flores también se instaló en la Bolsa y en Cuchila de Guaviyú. Una reposición anual de más de 600 lámparas en la jurisdicción del Municipio.

Apoyo de alumbrado para festivales en la zona, cuando decimos esto desde el Liceo el Festival Huella de Tradición ya en el 2017 fue un cambio radical del alumbrado en el predio.

Todas las escuelas e instituciones por lo general cuando llega fin de año, por lo general se le hace una mejora en el alumbrado y se instala el HPT, que es una luz potente.

Con todas las instituciones estamos al servicio y cuando podemos se va a hacer estos servicios de alumbrado.

MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y CUIDADO DE TRECE BOMBAS DE AGUA

También lo hace el Municipio con electricista nuestro, es responsabilidad de este Municipio antes se hacía en coordinación con la Intendencia pero ahora es responsabilidad total del Municipio.

En algún sentido, que a alguna bombas le hacemos el mantenimiento, aunque algunas otras seguimos en coordinación con la Intendencia, porque hay bombas que hay que tener el camión grúa.

O sea, el Municipio todavía no cuenta con la maquinaria adecuada para sacara la bomba del pozo y tenemos que acudir a Servicios Públicos, que siempre está a las órdenes.

Esta insumió un gasto de 456 mil pesos.

La Cancha de fútbol de la Liga Juan Antonio Lavalleja

Ahí se hizo un cercado con columnas de hormigón, un tejido de 1,80 metros de altura, según el reglamento de OFI el alumbrado y para ahí se compraron 18 HPT, todavía estamos en coordinación con la Intendencia, tenemos que pedir la bajada de un contador para tener ese alumbrado, donde asumamos los gastos si nos es posible porque se había destinado y estaba trancado el tema. Una vez que se baje el contador se colocarán las columnas correspondientes y los focos que ya están comprados.

Se realizó un canal de desagüe en la cancha, se plantaron árboles y tuvimos mala suerte, lo que se plantó se secó, vamos a reponer pero también insumió trabajo, se colocaron bancos y próximamente la instalación de vestuarios, que también ahí vamos atrasados.

Queremos comprar los contenedores que en principio son dos, uno de 12 y otro de 6 metros, el de 12 metros va a ir para los vestuarios y el de 6 al vestuario de los jueces y a la cantina. En principio compramos los contenedores así como vienen, después encontramos que nuestra gente acá no tiene las herramientas, por lo tanto se harán dos compras separadas de los contenedores con los vestuarios.

En lo que ya se hizo columna de hormigón, el tejido y HPTinsumió un gasto de 250 mil pesos.