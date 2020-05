Se comenzará a revisar las relaciones del Ministerio con las ONGS y la deuda de $4 millones que tendría con el BPS

Una auditoría interna del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) encontró irregularidades en el manejo de fondos que la cartera transfiere a ONGS que, por ejemplo, gestionan refugios. El director general del MIDES, Nicolás Martinelli, expresó que podría haber consecuencias penales.

En estos días se conformó una Unidad de Auditoría dentro del MIDES con un decreto del año 2013 que hasta la semana pasada no se había puesto en funcionamiento. Esa unidad realizará una radiografía del organismo.

Así, se comenzaron a auditar tres áreas pero la que más preocupa a las actuales autoridades tiene que ver con las irregularidades que se constataron en el manejo de fondos que reciben las ONGS.

Mediante la auditoría se pudo constatar que de los 35 refugios administrados por ONGS 18 no pagaron el alquiler por 15 meses, pese a haber recibido los fondos del MIDES. Aún no han recibido explicaciones de las ONGS y reconocen retrasos en el seguimiento de esas organizaciones. Por eso, la Auditoría General de la Nación comenzará a colaborar en esta tarea y revisarán los más de 500 vínculos que la cartera tiene con diferentes organizaciones.

También se auditará la situación de los inmuebles que el Pronadis recibió a través de donaciones, y los pagos del Mides al Banco de Previsión Social (BPS). Según expresó Martinelli la cartera adeuda 4 millones de pesos.