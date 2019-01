La temporada pasada para Cerro, bajó la cortina en medio de situaciones caóticas. Que se iba o no se iba a la «C» a partir de situaciones reglamentarias. Pero eso pasó. Se quedó en el ayer. En la entidad de la Villa, se pretende convivir con el tiempo presente y dibujar un trayecto que lo devuelva a la divisional «B». Cerro perdió la categoría y las enseñanzas son múltiples.

El plantel y el entonces DT Ruben Benítez, finalizaron poco menos que enfrentados con la Comisión Directiva. Colisión de posiciones y de última, el descenso decretado. Hecho inapelable es que en los últimos años, Cerro padeció la ausencia de estabilidad deportiva. Y fue pagando precios.

LA NUEVA TENTATIVA

Para el apunte y a manera de buena nueva: Sportivo Cerro ya tiene mando técnico en el plantel superior y juveniles, con la mira puesta en la temporada 2019. Desde la Directiva, la designación: AUGUSTO «Ratón» SILVA será el Director Técnico a nivel de Primera. Implica su vuelta a la entidad. Incluso fue jugador de Cerro en tiempos idos. Sabe de qué se trata Cerro y la idiosincracia que le es propio al club. Asimismo se nominó a HÉCTOR LÓPEZ como entrenador de la Sub 18 y de la Sub 23. Y como en Cerro «pretendemos hacer las cosas bien, en tiempo y forma», es que todos los planteles están convocados para el próximo jueves en la sede social. Una manera de imponer a los jugadores, del plan que será ejecutado. El operativo de ascenso, es parte de este tiempo de nacer.