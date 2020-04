El endeudamiento total de la industria láctea y de las explotaciones lecheras volvió a caer en febrero, aunque en ambos casos crecieron los créditos vencidos.

El monto total de créditos del sistema financiero a la industria láctea cayó 12 % en febrero respecto a un año atrás y casi 5% comparado enero, de acuerdo a los datos desagregados del Banco Central del Uruguay.

Los créditos, sumando vigentes y vencidos, totalizaron US$ 178,05 millones frente a US$ 202,54 de febrero de 2019.

Los créditos vigentes totalizaron US$ 165,15 millones en febrero, un descenso de 13% respecto a los US$ 190,06 millones de igual mes del año pasado.

Sin embargo, los créditos vencidos, con US$ 12,9 millones, aumentaron 3% respecto a un año atrás y 0,5% frente a enero. Y alcanzaron el máximo registrado desde enero de 2019 (US$ 16,02 millones).

En los primeros dos meses de 2020 el endeudamiento mensual total de la industria láctea promedió US$ 182,43 millones. Los créditos vigentes promediaron US$ 169,56 millones. Y los créditos vencidos, US$ 12,87 millones.

Explotaciones lecheras: créditos vencidos dieron un salto de enero a febrero

Con un comportamiento similar a la industria, las explotaciones lecheras registraron una caída en los créditos totales pero un incremento de los créditos vencidos.

El monto total de créditos se ubicó en US$ 255,96, 8% por debajo de los US$ 278,43 de febrero de 2019 y quedó prácticamente sin cambios frente a los US$ 256,58 de enero.

Los créditos vigentes cayeron 9% interanual, con US$ 242,65 millones este año respecto a los US$ 265,34 millones un año atrás y 1% comparado con enero.

Pero los créditos vencidos crecieron. El monto alcanzó los US$ 13,30 millones, 1% más respecto a febrero de 2019 (US$ 13,19 millones) y 23% por encima del monto alcanzado en enero, de US$ 10,79 millones. Fue el más alto desde octubre de 2018 (US$ 14,08 millones).

En el primer bimestre del año el endeudamiento mensual total de las explotaciones lecheras promedió US$ 256,27 millones. Los créditos vigentes promediaron US$ 244,23 millones. Y los créditos vencidos, US$ 12,05 millones. (Fuente: Blasina y asociados)