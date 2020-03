El presidente Lacalle Pou anunció que el aumento es «por debajo de los costos» de las empresas públicas. Se posterga ajuste en ANCAP

El presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa el aumento de las tarifas públicas que regirá a partir del 1º de abril. El ajuste es el siguiente: UTE 10.5%, OSE 10.7% y ANTEL 9.78% en promedio. Lacalle Pou aseguró que el aumento es «por debajo de los costos» de las empresas públicas y responsabilizó al anterior gobierno del Frente Amplio por la magnitud de este aumento, debido a que no se hizo en enero. El mandatario dijo también que si no pasa nada, no habrá otro aumento hasta enero del año próximo. En cuanto a los precios de los combustibles, Lacalle Pou dijo que se posterga la decisión del aumento a la espera de confirmar nuevas compras de crudo a futuro con el nuevo precio, que bajó 30% en los últimos días. Lacalle Pou aseguró que el aumento en los combustibles será «sensiblemente menor al previsto días atrás».