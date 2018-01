La candente noche del Consejo Superior

Será la segunda sesión ordinaria del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, tras aquella primera que se verificó el lunes 8 de enero.

Lo de hoy, no está para convertirse en una sesión más, desde el momento que aparecen en el horizonte una serie de temas, a los que no les falta resonancia.

Por ejemplo, la información que puedan aportar los neutrales de la Liga, respecto al consumado atrasado en el pago de viáticos a los futbolistas que componen la selección de mayores y que afronta actualmente el Campeonato del Interior.

El reclamo se ha planteado y esta semana se haría efectivo, de acuerdo a lo sabido por EL PUEBLO.

Esa situación puede asociarse a una situación que se verificará el pasado sábado en Paysandú, con neutrales de primera línea ausentes.

Por lo menos no se los vio en el entorno del plantel, a excepción hecha del Prof. Juan Mainardi. ¿Esas ausencias se relacionan o no con el atraso?

LA HORA DE SALTO URUGUAY

En la edición de la víspera, la referencia al caso de Marcelo Cavani y la lesión que virtualmente lo posterga de toda chance de retorno a la selección salteña de mayores.

En el juego debut ante Liga Agraria, el zaguero padeció una severa dolencia física que lo radió del trámite.

Horas después a EL PUEBLO, el “Chelo” le confió su estado de ánimo: “estoy decepcionado”, aludiendo a que desde la Liga no se le brindó el amparo básico, más la desatención que el jugador denuncia.

A la luz de ello, esta noche en el Consejo Superior, la delegación de Salto Uruguay inquirirá sobre lo sucedido y planteará formalmente su malestar.

EL SUSPENSO DE LAS TAQUILLAS

Igualmente lo de hoy, clave en dos direcciones, desde el momento que se revelará el monto de lo recaudado en ocasión del partido benéfico que se realizó el 28 de diciembre y que en la presencia de Edinson Cavani supo del eje central.

Al paso de los días, ardieron especulaciones y ahora es la propia Liga la que pretende “blanquear” todo lo relativo al número de venta de entradas, recaudaciones y destino del dinero.

Igualmente será noche para saber la consecuencia del debut de Salto en el Campeonato del Interior, 13 de enero ante Liga Agraria en el Parque Ernesto Dickinson.

Esto es, boletos expendidos y taquilla acumulada.