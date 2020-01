Por Nicolás Caiazzo

Gilles Simon, ex top-10 y actual número 61 del ranking ATP, no tuvo inconvenientes para superar por tercera vez en su carrera sobre un total de tres enfrentamientos a Pablo Cuevas. El score final fue 6-1, 6-3 y 6-3 este martes por la primera ronda del Australian Open, en un partido que duró una hora y 49 minutos.

El francés de 35 años empezó levantando dos break points frente al uruguayo, pero se quedó con el primer game y de inmediato quebró. El hecho se repitió en los dos siguientes juegos de saque del jugador europeo, quien rápidamente se puso 5-0 y cerró la primera manga 6-1 en poco más de media hora.

El segundo set registró otra rotura de servicio de Simon para ponerse 2-1. Luego mantuvo y sin sobresaltos ganó 6-3. Recién en la tercera manga logró un quiebre Cuevas, quien recuperó para ponerse 2-1 abajo, pero tras cartón devolvió gentilezas el nacido en Niza y volvió a tomar una ventaja indescontable.

El 9-1 en aces a favor de Simon, y sobre todo el 43-16 en errores no forzados de Cuevas, fueron los números más relevantes de un partido dominado desde un comienzo por el francés, quien tendrá como próximo rival al local Nick Kyrgios, verdugo del italiano Lorenzo Sonego.

DEBUT Y DESPEDIDA

El uruguayo Ariel Behar, quien se metió en el cuadro principal del dobles del Australian Open gracias a la lesión de quien iba a ser compañero de Aljaz Bedene, tuvo su debut este miércoles de madrugada junto al esloveno y no pudo avanzar de ronda.

Federico Delbonis y Leonardo Mayer vencieron a Behar y Bedene 6-3 y 6-2 tras 62 minutos de partido y sin quiebres de servicio en contra. Los argentinos jugarán en segunda ronda frente al australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus.

También en el cuadro de dobles, Pablo Cuevas debutará junto al argentino Guido Pella esta noche. La dupla rioplatense se medirá con el francés Jeremy Chardy y el experimentado sueco Robert Lindstedt (42 años) en el primer turno del court 12, que comenzará a las 11 AM del jueves en Melbourne (21 horas del miércoles en Uruguay, momento del cierre de esta página).

El ganador de ese partido jugará segunda ronda frente a dos jugadores que ya fueron compañeros de Cuevas en dobles; el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, que en su estreno doblegaron 6-4 y 6-4 al neozelandés Marcus Daniell y al austríaco Philipp Oswald.

ASÍ FUERON LOS CRUCES

El serbio Novak Djokovic (2.º ATP) se paseó en una liviana batalla ante el japonés Tatsuma Ito (146.º), jugador que fue invitado por la organización del torneo, y tras endosarle un contundente 6-1, 6-4 y 6-2 se metió en la tercera ronda.

El tenista de Belgrado, quien cuenta con siete títulos en Melbourne Park, tendrá un nuevo rival japonés en la siguiente ronda después de que el inspirado Yoshihito Nishioka (71.º) venciera al británico Daniel Evans (32.º), por 6-4, 6-3 y 6-4.

«Estoy jugando contra todos los japoneses. La preparación va a ser parecida a la de hoy para el partido contra Nishioka. Es uno de los jugadores más rápidos. Se sus puntos fuertes y flojos, así que intentaré aprovecharlo» comentó Djokovic, quien derrotó a su próximo rival en la pasada Copa Davis en Madrid, por un severo 6-1 y 6-2.

Por su parte, Roger Federer (3.º) pasó por encima al serbio Filip Krajinovic (41.º) para acceder a tercera ronda después de vencer por 6-1, 6-4 y 6-1. El suizo, quien disputó por vigésimo primera vez consecutiva la segunda ronda en Australia, repitió la fina versión que lució en su debut ante el estadounidense Steve Johnson.

El tenista de Basilea, quien buscará su Grand Slam número 21, tendrá como próximo rival al local John Millman (47.º), quien venció por su parte al polaco Hubert Hurkacz (31.º) por 6-4, 7-5 y 6-3.

El jugador de Queensland (Australia) será a priori un rival más complicado para Federer por el hecho de que conoce lo que es eliminar al tenista suizo de un Grand Slam. Ya dio la nota en el Abierto de Australia de 2018, cuando lo doblegó 3-6, 7-5, 7-6 (7) y 7-6 (3).

El griego Philipp Tsitsipas (6.º), quien no tuvo ni siquiera que saltar a pista y avanzó gracias al abandono por lesión del alemán Philipp Kohlschreiber (79.º), se enfrentará al canadiense Milos Raonic (35.º) en tercera ronda después de que este venciera con comodidad al chileno Cristian Garín (36.º) por 6-3, 6-4 y 6-2.

También ejerció como favorito el español Roberto Bautista (9.º) tras vencer en un reñido encuentro al estadounidense invitado al torneo Michael Mmoh (217.º) por 5-7, 6-2, 6-4 y 6-1, y se enfrentará al croata Marin Cilic (39.º), quien firmó uno de los grandes partidos de la jornada tras doblegar al francés Benoit Paire (21.º) por 6-2, 6-7 (6), 3-6, 6-1 y 7-6(3).

El primer gran favorito en despedirse del primer Grand Slam del año fue el italiano Matteo Berrettini (8.º), tras perder por 7-6 (7), 6-4, 4-6, 2-6 y 7-5 ante el estadounidense Tennys Sandgren (100.º) en un partido que duró tres horas y 20 minutos. El italiano no pudo repetir lo muy bueno que realizó el año pasado en el US Open, donde sorprendió llegando a semifinales.

Sandgren se enfrentará en tercera ronda a su compatriota Sam Querrey (45.º), quien derrotó al lituano Ricardas Berankis (69.º) por un ajustado 7-6 (2), 4-6, 6-4 y 6-4.

Fabio Fognini (12.º) mantuvo vivas las esperanzas para los italianos tras su victoria ante el local Jordan Thompson (66.º) por 7-6 (4), 6-1, 3-6, 4-6 y 7-6 (4). Su próximo oponente será el argentino Guido Pella (25.º), quien volvió a sobreponerse al intenso vendaval que lacró la jornada matinal para vencer al francés Gregoire Barrere (84.º) por 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3.

Redondeó una jornada perfecta para los argentinos Diego Schwartzman (14.º), quien no tuvo ninguna complicación para sobreponerse al joven español procedente de la previa Alejandro Davidovich (88.º) tras cerrar el partido por 6-1, 6-4 y 6-2. Jugará ante el serbio Dusan Lajovic (27.º), verdugo del australiano Marc Polmans en cifras de 6-2, 6-4 y 6-3.

Por su parte, el búlgaro Grigor Dimitrov (20.º) no logró el pase a la tercera ronda por séptimo año consecutivo tras caer con el joven estadounidense Tommy Paul (80.º) por 6-4, 7-6 (6), 3-6, 6-7 (3) y 7-6 (3) en el partido más largo hasta el momento (cuatro horas y 19 minutos).

Paul jugará ante el húngaro Marton Fucsovics (67.º), quien dejó por el camino a la joven promesa italiana Jannik Sinner (82.º) por 6-4, 6-4 y 6-3.