TENIS:

El tenista uruguayo enfrentará en su debut al argentino Diego Schwartzman, número 52 del ranking de ATP.

No será fácil el camino de Pablo Cuevas en el Abierto de Australia que comienza este domingo en Melbourne. Al salteño siempre le costó avanzar en el primer Grand Slam del año y esa será una de sus apuestas en este 2017, ya que además defiende puntos en el ranking, donde se ubica 22º.

Cuevas saltará a la cancha el lunes no antes de la 0:30 (medianoche del domingo) ante el argentino Diego Shwartzman (52º), con quien se enfrentaon dos veces con un triunfo para cada uno.

“El ranking es como un embudo, y mientras más te acercás al final se va haciendo más chico, es más difícil. Ganás partidos y no te movés en el ranking, pero si perdés puntos te vas para atrás”, señaló Cuevas al Diario El Observador. De cara a su presentación en Australia el salteño consideró que “hay que sumar puntos para escalar y en los torneos tenés que sumar obligatoriamente”.

En caso de ganar en su primera presentación el salteño se medirá ante el triunfador del cruce entre el belga Steve Dacis y el australiano Sam Groth.

Cuevas tiene una estadística negativa en Australia, ya que en cinco partidos debut, perdió cuatro y solo ganó uno, el año pasado ante el japonés Yoshihito Nishioka.