Con la Directora Supervisora de Centro CEDAUTI: Lic. Micaela Monzón y la Maestra Coordinadora Andrea Ferreira

Cada año, el 2 de abril se reconoce el Día Mundial de la concienciación sobre el Autismo, declarado por las Naciones Unidas.

En palabras de la ONU: “no solo promueve una mayor comprensión, sino que empodera a los padres para tratar de acceder a terapias de intervención temprana y supone un llamamiento a la plena integración social de las personas con Autismo.

También es una invitación a quienes formulan las políticas, para que alienten a las escuelas a que abran sus puertas a los estudiantes con Autismo.

Con el apoyo adecuado, pueden y –deben-, ser educados en el núcleo de sus comunidades. Ha llegado el momento de incrementar aún más el acceso y las oportunidades de trabajo de las personas con Autismo”.

En la semana de la concientización del Autismo y luego de una excelente jornada llevada a cabo el domingo 2 de abril, conjuntamente con Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, convocamos a dos integrantes de CEDAUTI (Centro Educativo para Niños Autistas) quienes nos brindarán desde su experiencia, conocimientos sobre el tema: la Licenciada Micaela Monzón y la maestra Andrea Ferreira.

Cuando le preguntamos a Micaela, ¿qué es el Autismo?, esto nos decía:

“Trastornos del Espectro Autista (TEA), trata de un grupo heterogéneo de trastornos generalizados del desarrollo, que se presenta antes de los veinticuatro meses de vida. Incluyendo Síndrome de Asperger y un conjunto de trastornos no especificados. Suelen estas personas, caracterizarse por distintos grados de alteraciones en el lenguaje, la comunicación, la forma de relacionarse con otras personas y por presentar conductas rígidas y repetitivas. Como movimientos, rutinas e intereses.

Se puede diagnosticar con certeza, luego de los tres años, pero a los 18 meses y aún antes, se pueden detectar indicadores de riesgos.

Son trastornos que persisten durante toda la vida, pero de acuerdo a su gravedad y con una intervención temprana, la mayoría de los niños/as, manifiestan avances y mejorías.

Algunas personas con TEA, presentan ciertas capacidades o habilidades especiales para la música, pintura, informática, memoria, matemáticas, idiomas, entre otras.

¿Se conocen sus causas?

Todavía no. Sí, se plantean causas múltiples.

Las investigaciones muestran que los factores genéticos, son primordiales. Existe evidencia sobre la asociación con una variedad de problemas en el estudio del cerebro y está en estudio la asociación que pueda llegar a tener con los factores medioambientales.

Señales de alerta

No sonríe, ni hace otra manifestación de placer o alegría, luego de los seis meses.

No responde por imitación a sonidos, sonrisas u otras expresiones faciales a los nueve meses o más.

No responde por imitación a gestos como señalar, mostrar, estirar la mano o saludar a los doce meses.

No balbucea a los nueve meses, no dice palabras a los dieciocho meses o no produce frases a los treinta meses.

No responde cuando se lo llama por su nombre, luego de los diez meses.

Pérdida de cualquier habilidad adquirida (hablar, sonreír, jugar, etc.) a cualquier edad.

Centro CEDAUTI, cumplió 27 años el 28 de marzo.

¿Qué brinda el Centro?

Lo que brindamos en el Centro es netamente pedagógico y ahora comenzamos a trabajar lo conductual.

Contamos en la actualidad con más de treinta niños. Con una propuesta individualizada para cada uno.

Llega el niño con el diagnóstico y sus padres a la primera entrevista y luego se realiza un programa educativo individual, en base a ella.

Este momento de ingreso es también de adaptación.

Se le va extendiendo el horario, la idea es que sea el apoyo y la apertura a nuevas propuestas. Y puedan a contra turno, concurrir a otra institución, como lo están haciendo: a la Escuela 126, o a escuelas comunes y colegios integrados.

El equipo de docentes está compuesto por maestras, educadoras, profesor de música y tallerista. Y desde que se fundó el Centro, el 28 de marzo de 1990, nos capacitamos de manera continua.

Participando en diferentes congresos y seminarios en base al tema. Y se ha logrado una capacitación, con profesionales argentinos del Centro CAPSA de Mar del Plata, llamado Curso de Acompañamiento Terapéutico en TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) y Autismo.

Fue un gran logro, para poder desarrollar la base para la parte conductual.

¿Cuáles son sus objetivos?

Estamos orientados a crear el ambiente para lograr la educación de los alumnos y se programa en tres áreas básicas: desarrollo de la autonomía, desarrollo de capacidades y desarrollo de las relaciones interpersonales.

Se preparan los procesos educativos, organizándolos en programas educativos individuales (PEI), donde el objetivo, es incrementar las experiencias presentando un ambiente ordenado, predecible y fácil de ser aprendido por cada alumno/a.

Destacamos además, que se incluyen clases de música y gimnasia.

Durante estos largos años de trabajo cotidiano (de lunes a viernes de 9 a 17 hs.), los éxitos han sido muchos. Y los niños han aprendido a ser autónomos y mucho, en cuanto a hábitos.

Compartiendo y disfrutando momentos con otras personas. Avanzando además en áreas académicas o cursando el programa de Educación Inicial, Primaria o Educación Especial, dependiendo de sus posibilidades, dentro del Centro Educativo CEDAUTI. Continuaremos nuestra tarea, con la ilusión cierta, que llegará el día en que el sistema educativo público uruguayo, incorpore el programa educativo específico para niños con Autismo.

¿Existe algún requisito para poder ingresar al centro?

Tenemos niños desde los tres años, hasta los treinta y ocho.

Nos desenvolvemos, estando autorizados con el programa escolar de Educación Primaria, el niño está en el grado que su capacidad lo permite.

Contamos con niños, que aunque continúan en el centro, conseguimos insertarlos en el ámbito laboral y algunos, desde hace tres años, trabajan en Supermercados Sol del Oeste.

Pienso que es un debe que tiene la sociedad laboral, no solo la educativa. Hoy por hoy, también luchamos por su inserción en las escuelas comunes. Pero como tenemos alumnos que ya son adultos, pretendemos esa opción de continuar insertándolos en el mercado laboral.

Algunos de ellos, pueden trasladarse en ómnibus por sus propios medios, pero nuestra consigna es también que cada uno de ellos, logre ir creciendo en su lugar, en su puesto de trabajo.

¿Hay proyectos para el Centro?

Sí, como proyección, tenemos la ampliación de una segunda planta, ya que están los planos, pero lo que necesitamos son recursos económicos para poder llevarla adelante para así recibir a más alumnos.

Aunque contamos con el apoyo de MIDES y la ayuda especial de algunos alumnos, siempre estamos organizando diferentes eventos para recaudar fondos, para capacitación del personal o materiales. Muchas veces, esto solamente permite abonar los gastos del mes.

Nuestras puertas se encuentran abiertas de lunes a viernes de 9 a 17 horas, para conocer el centro, nuestro trabajo y ¿por qué no?, a quien desee brindarnos algún tipo de apoyo económico, que nos permita concretar algunas de nuestras metas, ya que por nuestros propios medios, no podemos llegar a concretarlas”.

Propuesta pedagógica, con la Maestra Andrea:

En nuestra propuesta pedagógica, tratamos de brindar una terapia cognitiva conductual.

El PEI (Programa Educativo Individual), es el trabajo realizado con cada uno, en cuanto a proyectos diferentes y propuesta educativa, dependiendo de Primaria y de la institución.

En base al interés de cada niño, es como planificamos. Con apoyo a algunos docentes, según lo que estén realizando en las escuelas. Y los que no van a ninguna otra escuela, participan en talleres, como pueden ser de educación física y de plástica.

Lo que más anhelamos es hacerlos darse cuenta, de que todo lo pueden hacer solos.

¡Porque pueden hacer las cosas solos! Y que no tienen que estar esperando de alguien, como es el caso de uno de ellos, para ir al peluquero solo, o tocar la guitarra.

Somos un equipo que va rotando, para que ellos mismos no se sientan aburridos y lo mismo hacemos con las actividades.

Tenemos una conexión muy particular con cada uno, ya que “nos dan el permiso” para que entremos en su vida y nos comienzan a tener más confianza.

Ahí quedan más abiertos y entonces uno puede… Como dice el pensamiento ubicado en la puerta del Centro:

“Si pudieras entrar en mi silencio, entenderías mis miradas.

Si pudieras mirar más allá de mi distancia, sabrías que no quiero estar solo”.

Por ello seguiremos aquí, haciendo todo lo que podamos con vocación.

Centro CEDAUTI

Brasil 497 Tel: 47320152

Mary Olivera.