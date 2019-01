El Salto Automóvil Club (SAC) abre un espacio nuevo de competencia con la creación del Turismo Pista SAC Clase 2, una categoría que nace a partir de la incorporación del Turismo Pista Regional (TPR).

La nueva especialidad arrancó con mucha fuerza y las expectativas de quienes la impulsan es empezar la temporada 2019 con una base de nueve autos en grilla con la meta de alcanzar los doce.

Es una categoría multimarca, para la misma se están armando autos nuevos pero además se suman autos que quedaron ociosos del ex Turismo Libre y del ex Superturismo. Ford (Escort y Fiesta), Fiat, VW (Gol y Fusca), Renault Clio, por citar algunos de los autos ya prontos o en vías en estarlo.

Los motores rondan los 160 HP, chasis rotulado y suspensión de competición.

El Turismo Pista SAC Clase 2 estará en todas las fechas del SAC 2019 que visitará los autódromos de Mercedes, Rivera y Concordia (Argentina).

La expectativa es que más autos que han quedado fuera del Nacional de Pista de AUVO, tanto de Turismo Libre como del ex Supertrurismo, puedan sumarse a esta nueva categoría. Es una buena iniciativa, que empieza con buen pie y que promete ser un campo fértil para muchos y muy buenos autos de competición además de darle oportunidad a que varios pilotos vuelvan a la actividad o puedan sumarse al automovilismo uruguayo a través de esta nueva puerta de entrada que impulsa el SAC.