Un masculino mayor de edad denunció que, desde su domicilio ubicado en calle Washington Beltrán al 300, personas extrañas le hurtaron la motocicleta Yumbo 125, matrícula HIT 737. A la hora 0:15, en momentos en que personal policial realizaba recorridas por calle Artigas al 2700, divisaron a dos masculinos en actitud sospechosa, con una motocicleta, los que al notar la presencia de los efectivos, abandonan el birrodado, dándose uno a la fuga, procediéndose a la detención de uno de ellos. Consultado el Centro de Comando Unificado, se corroboró que el vehículo se encontraba requerido. Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal de Turno y una vez culminadas las actuaciones pertinentes, el Juez Letrado de Segundo Turno, dispuso: “Suspensión condicional del proceso por el término de cuatro meses a J.O.M.B. por un delito de receptación en calidad de autor, imponiéndosele: A) Fijar domicilio el cual se tiene presente el manifestado en la comparecencia y que no podrá modificar sin conocimiento previo de la Fiscalía. B) Presentarse una vez por semana ante la autoridad policial de su domicilio por un término de cuatro meses”. Intervino Seccional 2da.

DETENIDO AL INTENTAR HURTAR UNA MOTO EN URUGUAY Y BORTAGARAY

Siendo la hora 0:30 de ayer, personal policial del P.A.D.O. mediante un comunicado del Centro de Comando Unificado, efectuó recorridas por calle Uruguay esquina Bortagaray, donde divisaron a dos masculinos en actitud sospechosa, queriendo hacer arrancar una motocicleta; al ir a identificarlos, uno de ellos se dio a la fuga, procediendo a la detención del otro individuo. En el lugar, se recepcionó la denuncia de un masculino mayor de edad, quien manifestó que intentaron hurtarle su birrodado marca Vital, matrícula HKO 999, dañándole la traba de seguridad. Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal de Turno, dispuso: “Se mantenga al indagado en calidad de detenido, se realicen actas a los policías aprehensores”.

Culminada las actuaciones, el Juez Letrado de Cuarto Turno, dispuso: “La formalización de la investigación preliminar llevada a cabo por la Fiscalía de Salto de Segundo Turno respecto al imputado B.N.L.L. por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa. La obligación del imputado de fijar domicilio el cual coincide con el aportado en la presente audiencia y que no podrá modificar sin conocimiento previo de la sede. Así mismo deberá presentarse ante la autoridad policial de su domicilio con una frecuencia quincenal durante el termino de noventa días, todo con fundamento en el Artículo Nº 221 literal A y C del Código del Proceso Penal”.