El hombre que fuera detenido tras un intento de robo en un autoservicio de calle Treinta y Tres y Varela deberá cuplir un tratamiento de desintoxicación de drogas y permanecerá bajo arresto los fines de semana.

Como se recordará en el lugar del hecho, se recepcionó denuncia a un masculino mayor de edad, propietario de un autoservicio, quien expresó que, a la hora 4:00, tuvo conocimiento que le habían dañado el candado, la cerradura y el blindex de la puerta, no logrando ingresar al local, avaluando el perjuicio en $ 5.000.

El detenido fue trasladado al Hospital Regional Salto, y posteriormente a la dependencia policial, donde designó abogado defensor.

Enterada la Fiscal de Primer Turno, dispuso: “que el indagado permanezca detenido, que se notifique al denunciante y testigos para la fecha, hora 10:30 en fiscalía y se labre actas a los policías aprehensores”. Lo que se dio cumplimiento.

El día jueves, el Juez Sub Rogante de Segundo Turno, dispuso: “Suspéndase condicionalmente el proceso iniciado respecto del detenido imponiéndole las condiciones del literal F del Art. 389 del C.P. consistente en la obligación de someterse a tratamiento de desintoxicación relativo a sustancias estupefacientes por el plazo de seis meses, literal M, someterse a régimen de arresto de fin de semana en la seccional policial de su domicilio conforme al cual deberá permanecer en la misma entre la hora 8: 00 del día sábado hasta la hora 20: 00 del día domingo siguiente por un plazo de noventa días. Dispónese el cese de detención”. Intervino Dirección de Investigaciones.

UN HOMBRE Y UNA MENOR DE EDAD

DETENIDOS AL PROVOCAR DAÑOS

Una femenina mayor de edad denunció que, en horas de la madrugada de ayer, fue dañada la puerta principal de aluminio de su local comercial, no pudiendo ingresar al mismo, ya que se encontraba forzada. A su vez, personal policial tomó conocimiento de que una pareja estaría cometiendo un hurto en calle Uruguay, concurriendo varios efectivos, quienes visualizaron a los mismos sentados en un banco, cuando el masculino, al notar la presencia de los efectivos, se dio a la fuga, siendo detenido en Plaza Treinta y Tres, mientras que la femenina lo fue en el lugar, siendo ésta menor de edad.

Se incautó en las proximidades del local, un destornillador. Consultado el Fiscal de Turno, dispuso: “Actas a los policías, cámaras, carpeta técnica. Testigo, los detenidos con custodia y se le consulte por abogado defensor. Menor alojada en INAU con custodia”. Al lugar concurrió Policía Científica. Investiga Dirección de Investigaciones.

FUERON DETENIDOS POR DAÑAR UN

AUTO PERO QUEDARON EN LIBERTAD

Denunció un masculino mayor de edad que dejó su automóvil marca Fiat, modelo Palio, estacionado en calle Brasil al 1600, y en horas de la madrugada de ayer, dos masculinos, le habrían forzado la puerta del mismo, por lo que concurrió a verificar, constatando el daño de la puerta del lado de conductor, sin haberle hurtado ningún objeto. Al arribo de los efectivos policiales, el denunciante aportó los datos de dos masculinos, quienes fueron detenidos posteriormente, de acuerdo a los datos aportados a los funcionarios. Consultada la Fiscal de Turno, dispuso: “Libertad de las personas detenidas y severas prevenciones”. Intervino Seccional 2da.