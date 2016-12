Anoche se había registrado un accidente en el cruce de Rivera y Larrañaga con una motonetista que había resultado lesionada, por lo cual esta persona debió ser trasladada a un centro asistencial para su internación. Pero más allá de este caso puntual, no hubo mayores contratiempos el fin de semana de Navidad, donde el operativo de seguridad que había sido anunciado entre la Intendencia, la Policía y varias instituciones fue exitoso para las autoridades, ya que no se registraron accidentes graves, porque a juicio de los representantes gubernamentales la gente salió a controlarse para evitarse problemas.

Si bien hubo dos accidentes de tránsito en la mañana de ayer, los mismos tuvieron como resultado heridos leves. Uno de los casos fue en la avenida Manuel Oribe frente al Hogar Rural de Varones del INAU, sobre las siete de la mañana. Allí el conductor de una moto terminó con politraumatismos leves.

Otro caso sucedió en la Costanera Norte y avenida Salto Chico en la zona del Ayuí. Allí también la persona resultó con lesiones leves. Durante el día hubo dos casos leves, uno de ellos en la rotonda de la zona de Cuatro Bocas, donde un motonetista chocó de atrás a un automovilista y resultó con fractura de clavícula. Mientras que un hombre en un Volkswagen Fusca, cayó adentro de una zanja en el Parque Harriague y terminó lesionado.

Según informaron fuentes policiales a EL PUEBLO en todos los casos los resultados de las espirometrías resultaron positivos, siendo eso un denominador común entre los accidentados.

CONFORMES

Según afirmó a este diario, el Director de Tránsito de la Intendencia de Salto, Rafael Di Donato, las autoridades están “conformes” con el operativo realizado, ya que entienden que merced al mismo no hubo problemas de ninguna índole y los conductores se cuidaron al momento de consumir alcohol porque “entendieron que el mensaje era tolerancia cero, pero cero es cero, no íbamos a hacer ninguna excepción porque estos problemas tienen que parar, y solamente con acciones rigurosos que sean comprendidas por los involucrados, es la manera que tenemos para lograr que no haya situaciones conflictivas”.

Di Donato aseveró que con los operativos han mejorado mucho los índices de siniestralidad en todo el departamento y que este año 2016 ha sido de los más bajos, pese a la cantidad de siniestros que han ocurrido.

“Yo soy un convencido de que podemos seguir bajando los accidentes, que la gente tiene que entender que debe buscar la forma de tomar precauciones y para eso los controles que estamos haciendo ayudan mucho, un ejemplo claro de eso ha sido esta fiesta navideña donde obtuvimos resultados positivos porque no hubo accidentes graves y felizmente tampoco tuvimos que lamentar lesionados de entidad y eso nos deja contentos y con ganas de seguir trabajando en la misma línea”, declaró Di Donato.

Señaló que este martes estará en una reunión con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en Montevideo, donde darán a conocer los resultados estadísticos del año respecto a la siniestralidad, con el fin de verificar por un lado si son acordes a los que tiene la Intendencia y por otro lado “para trabajar sobre los mismos teniendo en cuenta si las metas que nos planteamos llegaron a tener éxito”, sostuvo el jerarca.

Dijo que en Salto “este año bajamos la siniestralidad, así como también bajamos el número de personas fallecidas por esta causa en todo el año y esta cifra preliminar es altamente positiva, porque quiere decir que si profundizamos la tarea, podemos hacer aún mejor las cosas y generar más buenos resultados aún”.

BOMBEROS Y POLICÍA

En tanto desde el Destacamento de Bomberos declararon que “no hubo salidas que atender por incendios de ningún tipo”. En esa dependencia estatal indicaron a este diario que más allá de que hubo un alto registro de manipulación de elementos explosivos a la hora de dar las 12 de la noche del 25 de diciembre, no se registraron casos de incendios, ni problemas que ameritaran la atención de los soldados del fuego.

Aunque desde la Policía señalaron que entre los casos de violencia doméstica y los de robos, varios fueron los llamados que convocaron la presencia policial en los diferentes barrios de la ciudad. Hasta anoche la Policía tenía llamados de diversa índoles pero principalmente de robos registrados en casas donde los moradores no se encontraban y habían tenido salidas por los encuentros navideños.