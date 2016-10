El Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, la Directora de la Dirección General de Recursos Naturales, Ing. Ag. Mariana Hill, el Asesor en Ambiente, Agua y Cambio Climático, Ing. Agr. Inocencio Bertoni y la Asesora legal, Dra. Karina Gasparini, concurrieron este jueves 6 a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores. En ese marco, el Ministro Aguerre explicó los detalles del proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley Nº 16.858, de 3 de setiembre de 1997, Riego con Destino Agrario. El Ministro Aguerre señaló que incorporar el riego como tecnología moderna genera beneficios no solo para el productor, sino que tiene un impacto directo en la economía. Asimismo, aseguró que no hay ninguna duda de que el riego se va a incorporar en Uruguay, que ya existe y está creciendo. “Lo importante es generar mecanismos para que puedan acceder al agua aquellos productores que no tienen ni la escala, ni están ubicados topográficamente en un lugar apto para realizar su propio embalse de agua”.