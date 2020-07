Mónica Silva, presidenta de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS) Atilio Minervine, el presidente de Salto Hortícola Aquiles Mainardi, el intendente de Salto Alejandro Noboa, el general José Martínez del Ejército y el encargado del CECOED Josué Lima convocaron a una conferencia de prensa ayer para informar acerca de la posible llegada de las langostas que es un tema que «causa preocupación, Salto es un departamento netamente agropecuario y hortícola» por lo que el tema es preocupante aunque «llamamos a la calma», expresó Mónica Silva, agregando que ayer se comunicó con el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte quien les indicó todas las condicionantes. «Sabemos que todavía (la manga de langostas) no cruzó el río Uruguay y tenemos esperanzas que no cruce, dada la temperatura que posiblemente baje y de eso va a depender lo que pueda acontecer».

La presidenta de la AAS transmitió lo indicado por parte del ministro, resaltando que hay un comité que se viene preparando hace mucho tiempo donde está el MGAP con la Dirección Agrícola, el CECOED, las intendencias, el SINAE, la DINAMA, ANEPA (Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas), la Comisión Honoraria Apícola, y agregó que hay 5 aviones prontos para salir en caso de confirmarse la presencia de langostas en nuestro territorio.

Silva exhortó a mantener la calma, y a no salir a fumigar. Recordó que en la página del MGAP están colgados los teléfonos para hacer denuncias ante avistamientos.

Por su parte Aquiles Mainardi agregó que es una situación que si bien se veía venir a través de las redes sociales, «esperábamos que el clima nos jugara a favor». Insistió en lo expresado por la presidenta de la AAS en mantener la calma, «convocamos al sector a mantener la calma, necesitamos más que nunca que el trabajo sea articulado entre las instituciones, es necesario que los productores no fumiguen de manera personal y ante el menor avistamiento que se comuniquen porque ese trabajo lo hará el MGAP tomando todas las precauciones del caso».

Recalcó que desde Salto Hortícola se han asesorado y «si bien la plaga puede ser muy perjudicial, hasta el momento no se han visto grandes daños».

El general José Martínez recordó que desde el 16 de marzo el Ejército Nacional al igual que las otras fuerzas armadas está con la misión de frontera, en lo que concierne a la amenaza de langostas, explicó que «nuestros efectivos que están desplegados desde Fray Bentos hasta Artigas aparte de la misión que tenían, tienen ahora la misión de observación y en caso de avistamiento avisar a las autoridades competentes del MGAP en particular o a través de los CECOED locales y si es necesario están disponibles para colaborar con los productores en territorio una vez que la fumigación en caso que se haga fuese necesaria para combatir esta plaga. Comentó que hoy (por ayer) la amenaza disminuyó, «no obstante eso nuestros efectivos van a cumplir la misión en forma permanente».