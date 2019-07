Autoridades de Cotryba visitaron el refugio “Protectora Fray Bentos”.

Se trata de un ejemplo en el modelo en la gestión de trabajo articulado con la Intendencia de Río Negro, Cotryba, Zoonosis y otras instituciones. Asimismo, se realizó una reunión de intercambio sobre acciones y jornada de capacitación y sensibilización en Tenencia Responsable y Bienestar Animal entre las distintas Codetryba de otras partes del país.

Se visitó el refugio y se hizo una reunión de intercambio donde se tomó como ejemplo el trabajo de Río Negro. Se intenta dar visibilidad a las actividades nacionales y particularmente a la gestión de Río Negro, que viene resolviendo algunos aspectos innovadores.

La actividad tuvo lugar este lunes 22 de julio. Sobre las 10:00 se realizó una conferencia de prensa en Plaza de las Mujeres con la presencia del Intendente de Río Negro, Oscar Terzaghi, el Presidente de Cotryba, Alberto Castelar y el Gerente, Julio Pintos, la Directora de Zoonosis y Vectores del MSP, Gabriela Willat y la Directora General de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente de Río Negro, Sylvia Ibarguren.

Alberto Castelar subrayó que el éxito de la política que promueve Cotryba depende de la articulación entre las instituciones públicas y privadas y el trabajo conjunto de las comisiones en cada departamento.

Con respecto a los debates sobre cuál es la media a implantar para resolver la superpoblación canina, Pintos indicó qué no hay una medida que por sí sola resuelva el problema sino que son un conjunto de medidas que están definidas en el Plan Estratégico de Cotryba. Además, subrayó que el problema está en las conductas humanas y tenencia reprobable que existe hoy en la ciudadanía.

En ese sentido, detalló acciones de sensibilización que Cotryba desarrolla en escuelas y policías comunitarias, entre otros, acciones vinculadas a las castraciones gratuitas, el registro de prestadores de servicios, que ya es obligatorio, para formalizar la cría y la comercialización y el Registro Nacional de Animales de Compañía siendo el primer registro público del país.

Sobre las denuncias, Pintos informó que en 2 años y medio recibieron 5 mil denuncias; 50 % refieren a ataques de perro a personas, 10 % sobre ataques a animales productivos y 20 % al maltrato animal.

Desde el MSP, Willat felicitó a la Intendencia del Río Negro por ser ejemplo de articulación en la aplicación de la política y dijo que en el país no hay muertos por rabia, sin embargo, en los últimos 15 años hay más de 10 muertos por mordeduras. Por otro lado,hizo hincapié en las consultas correspondientes a los profesionales veterinarios para decidir cuál es la mejor mascota para un grupo familiar. Sobre mordeduras existen unas 3500 al año y hay un gran número que no llegan a ser notificadas.

En tanto, Sylvia Ibarguren agradeció la presencia y aseguró que desde que se conformaron como Codetryba se han logrado muchas cosas y destacó el ejercicio de la articulación para aplicar en territorio los pilares de plan estratégico.

