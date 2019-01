Bomberos recibió un llamado por un camión que había sido arrastrado por las aguas de un camino cerca de las termas de San Nicanor ayer por la tarde y cuando fueron a prestar auxilio, se encontraron con un caudal que estaba crecido y amenazaba con generar complicaciones. Pero conociendo la situación, un vecino de la zona concurrió al lugar y se metió en el agua para indicarle heroicamente el camino a los rescatistas. La foto fue captada por Vicente Massarino para EL PUEBLO.

Camión con 12 personas fue arrastrado por las aguas en zona de San Nicanor y los Bomberos temieron lo mismo.

Fue dramática la llegada de una dotación del cuerpo de Bomberos en la pasada jornada, tras recibir la llamada de al lugar donde un camión con 12 personas que estaba en la zona de las Termas de San Nicanor habían sido arrastrados por el agua al pretender cruzar un paso de la zona.

Pero los Bomberos al concurrir a sirena abierta se encontraron con que la crecida de los pasos no les permitían a ellos poder llegar a tiempo para el rescate de las personas, porque no sabían si podrían cruzar con el camión cisterna o si ellos también serían arrastrados por la corriente. Pero una persona que estaba en el lugar y se encontraba en la zona se bajó del auto y les mostró por dónde podían pasar y cuál era el camino menos complicado para poder hacerlo y así llegar a destino. Por lo cual los funcionarios lograron cruzar y llegar a ver a los damnificados que finalmente no tenían mayores problemas.

El hecho que produjo el llamado se realizó ayer por la tarde en el Camino a Tierras Coloradas, en la zona donde están las Termas de San Nicanor en el Departamento de Paysandú pero que está muy cerca de Salto. Allí un vehículo que transportaba a unas 12 personas fue arrastrado por las aguas en un paso, que si bien contaba con poco caudal, la fuerza de la corriente movió el mismo por unos cuantos metros, debiendo los ocupantes abandonarlo por sus propios medios y con ayuda de los vecinos de la zona que acudieron de inmediato. Afortunadamente, informaron a EL PUEBLO fuentes de Bomberos que no hubo personas lesionadas en relación a este hecho.

Allí se hicieron presentes en el lugar personal del Destacamento de Bomberos de Salto.