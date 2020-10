Voleibol Salteño

La 3ª fecha del Campeonato Salteño de Voleibol se jugó en el gimnasio de Circulo Sportivo, los resultados fueron:

Masculino

AVS A 2 – AVS B 0

26 a 24 / 25 a 17.

Viveros 2 – Universitario 0

25 a 20 / 25 a 22.

AVS C 0 – Quebracho A 2

7 a 25 / 10 a 25.

Quebracho B 0 – Constitución 2

20 a 25 / 17 a 25.

Femenino

Crandon 2 – Ferro Carril B 1

25 a 20 / 23 a 25 / 15 a 9

AVS B 2 – AVS C 0

25 a 15 / 25 a 16.

Ferro Carril A 0 – Salto Uruguay 2

10 a 25 / 21 a 25.

AVS A 1 – Universitario 2

25 a 23 / 22 a 25 / 12 a 15.

POSICIONES

Repasemos las posiciones en ambas ramas:

Masculino

AVS A 9

Constitución 8

AVS B 7

Quebracho A 7

Viveros 6

Quebracho B 3

Universitario 3

AVS C 3

Femenino

Salto Uruguay 9

Universitario 7

AVS B 7

AVS A 7

AVS C 5

Crandon 4

Ferro Carril N 3

Ferro Carril B 3

LO QUE SE VIENE

La 4ª fecha del Campeonato Salteño de Voleibol se jugará el domingo 18 de octubre en Villa Constitución