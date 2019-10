De puño y letra del presidente Fernando Bueno a EL PUEBLO. Martes sin sesión ordinaria en la Divisional «B», teniendo en cuenta que la última fecha con sus respectivos campos de juego, ya fue ratificada tras la última suspensión. Ayer en tanto a nivel de la «A», igual objetivo: el de ratificar partidos y escenarios. Una manera de establecer el repaso correspondiente a cada doble jornada a disputarse el próximo domingo 3 de noviembre.

***********

PARQUE RUFINO ARÚJO

Hora 14- Arsenal vs Hindú.

Hora 16- Deportivo Artigas vs River Plate.

CANCHA DE SALADERO

Hora 14- Chaná vs Albion.

Hora 16- Saladero vs Salto Uruguay.

PARQUE DICKINSON

Hora 14- Tigre vs El Tanque.

Hora 16- Universitario vs Ceibal.

CANCHA DE D. ARTIGAS

Hora 14- Sud América vs Almagro.

Hora 16- Ferro Carril vs Salto Nurevo.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14- Fénix vs Santa Rosa.

Hora 16- Nacional vs Gladiador.

PARQUE TOMÁS GREEN

Hora 14- San Eugenio vs Dublin Central.

Hora 16- Libertad vs Progreso.