Martínez Vital: «Consejo Único Juvenil será prioridad»

-Movida, resolutiva y también esclarecedora en algunos aspectos. Así transcurrió la primera sesión de la «B» en la que asumieron el presidente y vice, mientras se van completando los tribunales de la divisional, de cara a la temporada que se iniciará el domingo 31 de marzo.

Fernando Bueno valoró la adhesión de los clubes para marcarse su continuidad, mientras que en la legión de delegados de clubes, dos mujeres: Iris Rondán (Abion) y Yamila Rosconi (San Eugenio). La «B» modifica la presencia de clubes en relación al año pasado: desde de la «C», llegaron Arsenal y Almagro; descendiendo de la «A», Santa Rosa y Tigre.

«TENEMOS EL MISMO PROBLEMA QUE EN LA TEMPORADA PASADA»

El presidente del Colegio de Jueces, fue uno más en el inicio de la sesión. Néstor Martínez Vital, planteó el tiempo que se viene, «porque tenemos el mismo problema del año pasado, respecto al número de jueces».

Fue terminante en cuanto a que la solicitud partió desde la presidencia de la Liga Salteña de Fútbol, para que «el Consejo Único Juvenil sea prioridad el sábado a la tarde. Por lo tanto, las Reservas de la «B» tendrán que optar por otro horario o día».

Néstor Martínez Vital rescató el hecho sucedido en el 2018, «cuando terminamos la temporada con 20 jueces. Aquí la cosa es clara: el que no entrena en condiciones, no juega».

¿CÓMO JUGAR?

En materia del Torneo 2019, un aspecto quedó casi que inexorablemente en claro: serán también para la divisional «B», un total de 22 fechas. Oficiará de preliminar de la «A».

La situación puede variarse en algún fin de semana, cuando Universitario y Ferro Carril encaren sus partidos por el Torneo de OFI y contemplen los partidos del fútbol doméstico, los miércoles a la noche.

En principio no se variarían cuestiones relativas al acceso de los equipos protagonistas de la liguilla y el primer ascendido será el campeón del acumulado (suma de las dos tablas). Con rumbo a la liguilla, el segundo, tercero, cuarto y quinto del Acumulado, para determinar quien se sumará en el 2020 al círculo superior.

LA HORA DE LOS TRIBUNALES

Apuntes en pro de los Tribunales. En el caso de Penas, Miguel da Silva y Héber Cambrilla, resta cubrir la restante plaza. En el Tribunal Arbitral, Dr Roberto Fioriti, Roberto Alvez y Héctor Dante Núñez. A su vez, las sanciones automáticas surgirán para aquellos jugadores que acumulen cinco tarjetas amarillas.