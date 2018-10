El presidente inclinó la balanza: 8-7

Finalmente ayer a la noche en el Consejo Superior se arrojó luz sobre la duda existente: si las divisionales “A” y “B” volverían a juntarse en el 2019, retornando a escenas pasadas. Esto es la “B” oficiando de preliminar. La delegación de Saladero reabrió el frente de discusión, “para volver a jugar juntas, porque en el caso nuestro demasiado perjudicados fuimos este año, desde el momento que solo por dos veces oficiamos de locales”.

Universitario planteó la necesidad de no variar, en tanto la delegación de Nacional sumó otro aspecto: “la “B” tiene un déficit de 100 mil pesos por meses y tendrá que ser absorbidos por los clubes de la “A” Antes de votarse se apuntó a que ni Libertad ni Deportivo Artigas pudieron sumarse al Consejo Superior, desde el momento que se prolonga el torneo Sub 20, por lo tanto deben permanecer en el esquema de la “B”. Se planteó la tentativa de prorrogar hasta noviembre el pronunciamiento, para que Libertad y Deportivo pudiesen expedirse. Finalmente no prosperó este fin.

LA HORA DEL PRESIDENTE

Votaron afirmativamente para acompañar la postura de Universitario (la “A” independiente de la “B”), los delegados de Ferro Carril, Salto Uruguay, River Plate, Ceibal, Universitario, Nacional y Progreso, 7 en total. Los restantes cinco clubes con voto a favor de la fusión, como asimismo el vicepresidente y tesorero. El equilibrio en 7, por lo que el presidente Juan Ramón Guarino fue quien decidió, concediéndole el voto clave a Saladero. Por lo tanto en el 2019, las divisionales “A” y “B” volverán a compartir dobles jornada.

DECIDIENDO POR LAS RESERVAS

El lunes próximo a la hora 19.45′, asamblea extraordinaria en la Liga Salteña de Fútbol. Un solo punto a resolver: por este año anular la disputa del Campeonato a nivel de Reservas. El objetivo virtualmente unánime es no afrontar la acción.

A nivel de Sub 14 y Sub 15 en tanto, Salto retornara a la disputa del Campeonato del Interior el próximo fin de semana, ante Paysandú en calidad de visitante.

CEIBAL TENDRÁ QUE PAGAR

Es del caso recordar el hecho. Un aficionado a Ceibal, que además integra el Consejo Único Juvenil, comprobó las roturas que reportó su vehículo en una de las recientes fechas de la liguilla. Algunos hinchas de Ceibal utilizaron la unidad como trampolín, para acceder a la parte superior del muro y ganar espacios interiores después. Una manera de no pagar la entrada. Gastón Martínez (el nombre del damnificado), pretende que desde la Liga se le contemplen los arreglos. Ayer en el Consejo, Ceibal solicitó se revea la medida que lo obliga a pagar. No se reconsideró lo resuelto, por lo que el club deberá abonar los 9.000 pesos.

LA ROJA PARA DOS

Solo dos expulsados en la quinta fecha de la liguilla en la “A”.

Con destino al Tribunal, Luciano Cavanna de Nacional y Juan de los Santos de Gladiador, en este caso por agresión a un rival.

El Tribunal de Penas para promulgar: Güilver Duffey (Salto Nuevo) 2, Alexander Píriz (Universitario) 2, Paolo Dantaz (Ferro Carril) 1, Alexander Piegas (Ceibal) 1, Robert Rodríguez (Ceibal) 1, José Gómez (Nacional) 2, Ricardo Laforcada (Nacional) 1 y Ramón Romero (DT de Nacional) 1.