Hoy domingo 3 de noviembre se jugará en cancha de Sud América en las categorías de Sub 13 y Sub 16 por las Copas Oro y Plata. Será la primera fecha copera en Sub 13 y la segunda en Sub 16.

Los partidos que se vienen en cada cancha son los siguientes:

Cancha de Sud América 1

13:30 hs. Sud América – Gladiador Sub 13

14:40 hs. Chaná – Sol de América Sub 13

15.50 hs. Peñarol – La Blanqueada Sub 13

17:00 hs. Hindú – Femifútbol Sub 16

18:10 hs. Salto Nuevo – Libertad Sub 16

19:20 hs. Sol de América – Femifútbol Sub 16

Cancha Sud América 2

14:30 hs. Remeros – Liga Agraria Sub 13

15:40 hs Salto Nuevo – Nacional Sub 13

16:50 hs. Remeros – Sud América Sub 16

18.00 hs. Ceibal – Peñarol Sub 16

19:10 hs. Hindú – Ceibal Sub 13.

POSICIONES SUB 13 Y SUB 16

Sub 16:

Copa de Oro:

Libertad 1, Sol de América 1, Salto Nuevo 1, Hindú 1, Femifútbol 0.

Copa de Plata:

Remeros 3, Peñarol 1, Sud América 1, Ceibal 0.

Sub 13: Nacional ganó el Acumulado.

Nacional 44 (Campeón Acumulado), Hindú 39 (Vice), Salto Nuevo 38, Sud América 30, Gladiador 24, Ceibal 22 (Clasificados Copa Oro), La Blanqueada 19, Peñarol 19, Liga Agraria 14, Remeros 14, Sol de América 5, Chaná 2 (Clasificados Copa Plata).