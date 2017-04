Santiago de Chile, 20 de abr (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, calificó hoy como un “éxito” el censo que se realizó este miércoles y aseguró que permitirá recuperar el “patrimonio estadístico” del país. “Fue una jornada muy positiva para Chile la del día miércoles, todo el país se puso en movimiento para que el Censo 2017 fuera un éxito (…) estamos optimistas porque los antecedentes dan cuenta de un buen censo con alta participación ciudadana”, dijo la mandataria a los periodistas.

La presidenta, que participó en el proceso como censista, señaló que “las estadísticas nacionales son un patrimonio común y es bueno que podamos acceder a ellas y que todos las conozcamos”.

El censo abreviado, en el que participaron más de medio millón de voluntarios, busca corregir los errores de la medición que se realizó en 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, que tuvo varios fallos metodológicos.

Las 21 preguntas del censo permitirán saber cuántas personas viven en cada hogar, el tipo de vivienda y el nivel de estudios de los habitantes, entre otros indicadores.

“He escuchado de mucha gente que recuperamos una elogiada tradición chilena, donde miles de encuestadores voluntarios, pero también funcionarios públicos con el apoyo de las Fuerzas Armadas han recorrido datos fidedignos de las mujeres chilenas y chilenos y de todos quienes vivimos en esta patria”, apuntó Bachelet.

La mandataria afirmó que los datos preliminares de la encuesta se darán a conocer en agosto, mientras que la información definitiva se publicará en diciembre de este año.

El despliegue en terreno de los censistas no logró llegar a todos los hogares del país, pero sí a un alto porcentaje de ellos, según los antecedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Hemos llegado a una enorme mayoría de hogares y, como ya se ha explicado, aquellas zonas que no alcanzaron a ser visitadas van a ser encuestadas en los próximos días, la recuperación de cobertura”, indicó Bachelet. Entre las zonas que no fueron censadas se encuentra Temucuicui, una comunidad de la sureña región de La Araucanía que es el corazón de la lucha de los mapuche contra las empresas forestales y agrícolas. El Gobierno decidió no realizar el censo en ese sector después de que el camino que lleva a la comunidad fuera cortado con troncos la pasada madrugada para impedir la llegada de los censistas.

