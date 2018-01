El Ministro Enzo Benech y el Subsecretario Alberto Castelar, que asumieron el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, presentaron el equipo de directores y la estrategia de trabajo que llevarán adelante. Los anuncios se realizaron este miércoles 17. El Ministro Benech anunció la continuidad del equipo de trabajo e hizo hincapié en priorizar la gestión de los recursos. “Tenemos claro el objetivo y los lineamientos estratégicos están claros. Sabemos a dónde vamos y hemos trabajado mucho para eso. Estamos asumiendo como equipo, esto no es algo individual. Hemos tenido un ministro que es un lujo para el país, Tabaré Aguerre, a quién no conocía y que hoy es mi amigo”, subrayó.

“Hemos procurado que la puerta del despacho esté siempre abierta y todos lo viernes hemos estado en contacto con la actividad productiva saliendo al campo. Tenemos la convicción de que bebemos interactuar con los productores para saber qué es lo que está pasando”, destacó.

Asimismo, anunció que será el Dr. Horacio Servetti quien ocupará el cargo de la Dirección General de Secretaria.

El Ministro Benech realizó algunos anuncios sobre los objetivos trazados a corto y meridano plazo. Informó que será recibido el canciller de China en pocos días. “China es el principal mercado y debemos cuidarlo” aseguró.

En cuanto a la intensificación sostenible dijo que se trabajará fuertemente en la reglamentación de la ley de riego que ya está en marcha. En cuanto a la adaptación al cambio climático anunció que serán invertidos 20 millones de dólares que en un período prudencial que atenderá básicamente a la Cuenca del Santa Lucía. Además, informó que se invertirá 50 millones de dólares en las políticas diferenciadas. En este punto subrayó que se ha trabajado fuerte y se continuará con acciones en esa línea. “Este no es un tema menor, todos sabemos que la actividad agropecuaria es una economía de escala”, aseguró.

En tanto, el Subsecretario Alberto Castelar dijo que se trata de la continuidad de un equipo de trabajo y reafirmó el compromiso asumido así como agradeció el apoyo y el compromiso de los funcionarios del ministerio.

Acompañaron en la conferencia el gabinete de directores de Unidades Ejecutoras que continuarán ejerciendo sus direcciones en la cartera. El director de Recursos Acuáticos (DINARA), Andrés Domingo, la directora de Recursos Naturales (DGRN), Mariana Hill, el director de Servicios Agrícolas (DGSA), Federico Montes, el director de Servicios Ganaderos (DGSG), Eduardo Barre, la directora de la Granja (DIGEGRA), Zulma Gabard, el director de Desarrollo Rural (DGDR), José Olascuaga, el director de Forestal (DGF), Pedro Soust, el director de la Unidad de Descentralización y Coordinación de políticas agropecuarias con base departamental, Ricardo Teixeira, el director de la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI), Rodolfo Camarosano, el Subdirector de Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA), Adrián Tambler y el director de la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión (UCOD), Juan Andrés Elhordoy.