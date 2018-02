En un informe realizado por el MINTUR se comunicó que Uruguay recibió un total de 3.940.790 visitantes extranjeros, un 18,4% más que en el año 2016.

El ingreso de divisas fue de U$S 2.334.258.475, lo que representó 27,9% más que en el 2016. En este sentido se destaca el saldo positivo de la balanza entre el gasto realizado por los turistas uruguayos en el exterior y lo aportado por los visitantes no residentes en nuestro país, que representó un total de U$S 1.334 millones de dólares, lo que implica +24,8% respecto al año anterior.

La Ministra de Turismo, Liliam Kechichian, afirmo que “Fue un año extraordinariamente bueno “, a lo que el sub-secretario, Benjamín Liberoff agregó como otro aspecto importante la diversificación de la oferta turística en todo el país y durante todo el año.

Se destaca un mayor crecimiento

de argentinos, brasileños y chilenos

De acuerdo al informe realizado por el MINTUR, las visitas de turistas argentinos al país en 2017 fueron 2.656.285, es decir 24,1% más que en el 2016 cuando llegaron 2.139.598.

Las llegadas de turistas brasileños fue de 504.488, registrando un aumento de 16,7% en relación a 2016, cuando fueron 432.442.

Las visitas de turistas chilenos fueron 64.566, registrando un aumento de 19,7% en relación a 2016, cuando arribaron al país 53.950.

Los arribos de turistas paraguayos al país fueron 43.501 mientras que en el 2016 fueron 41.466, lo que significó un aumento de 4,9%.

Los uruguayos residentes en el exterior realizaron 331.102 visitas a nuestro país, significando un aumento de 5,7% respecto al 2016, cuando arribaron 313.228.

Hubo una leve disminución en la llegada de visitantes de otras nacionalidades (Europa, Norteamérica, otros países americanos y otros sin identificar). Ingresaron 340.847, mientras que en el 2016 fueron 347.765.

Principales destinos de

turistas durante 2017

Montevideo fue el destino más elegido por los visitantes, recibiendo 1.077.526, un aumento de 13,4% respecto al año 2016, en el que recibió 950.002.

Punta del Este fue el segundo destino preferido por los turistas que llegaron a Uruguay en el mencionado periodo, recibiendo 824.016 visitantes, con un aumento de 19,5% respecto a 2016, en el que fueron 689.567.

El Litoral Termal se ubicó en tercer lugar con 670.134 visitantes, significando un crecimiento de 35% respecto a 2016, donde registraron 496.283 visitantes.

Ubicado en el cuarto lugar en cuanto al ingreso de visitantes, Colonia recibió 303.257 superando en un 6,9% al ingreso en el 2016 cuando ingresaron 283.584.

La costa de Rocha recibió 220.684 visitantes; creciendo 51,7% respecto a 2016, cuando llegaron 145.465.

Piriápolis registró 217.484, creciendo 31,2% respecto a 2016, y la Costa de Oro recibió 210.195 visitantes, con un aumento de 22,6%.