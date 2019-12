“No encuentro explicación para lo sucedido; estoy aterrada”, dijo la dirigente política

EL PUEBLO dialogó con la edil Liliana Filonenko, quien, junto a su familia, fue víctima en la madrugada de ayer de un atentado en su domicilio particular, cuando varias personas se congregaron afuera del mismo para agredirla verbalmente. Pero, el hecho de mayor gravedad ocurrió cuando, un motonetista efectuó dos disparos de arma de fuego contra la finca. Afortunadamente, ni la dirigente política, ni su esposo ni sus tres hijas pequeñas, sufrieron lesión alguna.

HECHOS

Fue un episodio espantoso que lo seguimos viviendo a pesar de las horas, y creemos que, el miedo no se nos va a ir fácilmente; incluso, por el momento, no tenemos custodia, lo cual me tiene más nerviosa.

A mis hijas las llevé al campo para que estén más resguardadas, y no exponerlas nuevamente. Mis tres hijas menores estaban ayer en el domicilio cuando sucedió la agresión, lo cual fue algo totalmente inesperado. Si bien vengo sufriendo amenazas de todo tipo; nunca pensé en llegar a tener a dos hombres en el frente de mi casa agrediéndome verbalmente, cuando yo estaba adentro encerrada con mis hijas y mi marido, prácticamente escondidos, debo decirlo, hecho al cual se sumó poco después una mujer, agrediendo, también verbalmente. Segundos después, una moto con otra persona, efectuó un primer disparo contra mi casa, para retornar al rato y realizar un segundo disparo.

La verdad es que fue un hecho lamentable. Estamos muy tristes, muy angustiados. Ahora tengo que estar lejos de mis hijas para que ellas estén bien. Yo, en particular sigo bajo los efectos de los calmantes porque continúo muy nerviosa.

LOS HECHOS ESTÁN EN LA ÓRBITA JUDICIAL

Tengo un abogado que ya inició todo lo relacionado a los trámites en la Fiscalía y el Juzgado, y el respaldo de los dirigentes políticos del Partido Colorado, los que han estado presente en todo momento y del Partido de la Gente, que me está respaldando en todo momento. Eso es invalorable. También, las continuas manifestaciones de apoyo de toda la clase política, excepto de un partido puntual, pero, del resto, de todos.

Los hechos, repito, están en la órbita judicial; investigaciones está realizando las investigaciones correspondientes y se ha estado comunicando durante el día conmigo, y debemos esperar qué es lo que pasa.

Por el momento, no hay novedades, por lo cual sigo con temor; estoy aterrada, sinceramente. No encuentro explicación para lo sucedido y no hay argumentos para llegar al extremo de venir a agredirme verbalmente, expresando las mismas que yo “me hago la importante”, que “salgo en los medios de prensa”, “que porque trabajo en política, no sé qué”, etc. Y, todas cosas así. No sé qué conclusión sacar de todo eso. Estamos, por ahora, esperando y aguardando una resolución.