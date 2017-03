Montevideo, 16 mar (EFE).- El Banco Central del Uruguay (BCU) encontró «indicios» de lavado de activos en la casa de cambios Nelson investigada por la Justicia por captar fondos y otorgar préstamos y que cerró a finales del pasado febrero dejando una deuda millonaria, dijo hoy el presidente del organismo, Mario Bergara.

«Hay indicios que pueden indicar la presencia de lavado de activos», manifestó Bergara a la prensa tras comparecer como invitado en la Comisión de Hacienda del Senado uruguayo.

El jerarca explicó que estos indicios se deben a que «hay clientes que depositaron montos significativos en esa casa de cambios y que fueron citados por el juez pero no han aparecido para denunciar» la situación.

La casa de cambios Nelson, perteneciente al exdiputado suplente del Partido Colorado Francisco Sanabria, cerró el pasado miércoles 22 de febrero sin aviso previo, dejando una deuda que el propio dueño del establecimiento reconoció esta semana en 8,7 millones de dólares. Bergara indicó que de los 379 clientes que depositaron dinero en el Cambio Nelson, sólo 22 de ellos concentraban más del 80 %, unos unos 8,5 millones de dólares.

En este sentido, el jerarca manifestó que si bien el BCU siempre tiene «responsabilidades institucionales» por ser responsable de supervisar y regular el sistema financiero, en este caso no pudo haber presunción alguna por la falta de denuncias y de información que indujera a pensar que esto sucedía.

Asimismo, Bergara explicó que en casos como este, donde «hay claramente intencionalidad de fraude» es difícil de detectar antes que suceda a pesar de «las garantías» que ofrece el BCU para controlar el sistema.

Por otra parte, manifestó que, pese a que los funcionarios están «expresamente obligados» a denunciar ante el BCU cualquier sospecha de alguna irregularidad, no hubo ningún tipo de acusación.

Además de la veintena de personas con grandes entregas de dinero, hay más de 300 que tenían «saldos muy menores» en las sucursales asociadas a operativas consideras «dentro de su órbita de actuación» como el pago de facturas o gastos comunes.