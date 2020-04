El Banco Hipotecario (BHU)reducirá en un 50% las cuotas a pagar en los meses de abril y mayo a toda su cartera de clientes de créditos hipotecarios y promesas de compraventa, cuyas operaciones se encuentren vigentes. Las cuotas vencerán el 30 de abril y el 31 de mayo. El no pago de estas cuotas reducidas no generará multas ni recargos por mora durante 180 días para la cuota de abril y durante 150 días para la cuota de mayo. El 50% restante de las cuotas de ambos meses se hará exigible luego del pago de la última cuota del préstamo y no se le adicionarán intereses. Para los clientes que abonan mediante retención de haberes, la reducción en el pago de estas cuotas se verá reflejada en los cobros de mayo y junio, respectivamente. Quienes no necesiten hacer uso de esta alternativa para la cuota de abril, deberán completar, antes del día 15 de abril, el formulario de solicitud para que no aplique la reducción automática. En mayo, se habilitará el mismo mecanismo para la cuota correspondiente a ese mes. La realización de remates y lanzamientos queda transitoriamente suspendida, por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. El banco exhorta a los clientes a no concurrir a Casa Central o sucursales, y aclara que estos beneficios, en ningún caso, se gestionarán en forma presencial. Fuente: Subrayado