España: Barcelona 6 Girona 1.

El partido comenzó con una sopresa imprevista en los primeros minutos y fue que Girona se pudo adelante a los 3′ tras una gran corrida de Antony Lozano que habilitó a Portu y éste, luego de eludir a Marc Ter Stegen no falló.

Pero los culé no demoraron en poner el juego en tablas, cuando la fórmula predilecta de Valverde se combinó para anotar el 1-1. Lionel Messi tomó el balón en media cancha y habilitó a Luis Suárez en velocidad que recibió y ajustició a Bounou.

Lionel Messi y el propio Suárez tuvieron sus chances de marcar el segundo, pero fue el albiceleste que recibió del salteño en el área y comenzó a maniobrar hasta encontrar el espacio que le permitió rematar y poner el 2-1 para el local.

El tercero sobrevino de una falta sobre Suárez al borde del área y Messi, con la pólvora seca, remató fuerte, rastrero, pasando la bocha por debajo de la barrera y colándose en el arco para sacar dos de distancia.

El cuarto fue una obra de arte propia de los blaugranas, con una sucesión de toques que inicio Semedo, pasó por Messi, llegó a Coutinho y Suárez por el medio tocó para hacer delirar al Camp Nou.

Un golazo del brasileño Coutinho en el complemento mostró que la orquesta estaba afinada y sonando a su mejor ritmo, algo que el uruguayo no desaprovechó para llevarse la pelota.

Es que tras una estupenda corrida del francés Dembelé por derecha, Suárez apareció sólo por el medio para inflar las redes por tercera vez y poner el 6-1 con que se fue el cotejo.

Este fue el gol 20 del “Pistolero” en la temporada, que quedó a dos de Messi, actual “pichichi” y cinco por encima de Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y de Iago Aspas (Celta de Vigo) con 15.

Barcelona con este resultado llegó a 65 puntos, diez más que Atlético de Madrid que juega el domingo ante Sevilla y 14 más que Real Madrid, tercero.