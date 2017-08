Básquet internacional

Tal cual lo hemos venido informando, en la jornada de hoy a la noche se inicia en Montevideo la llave Uruguay del torneo internacional Ameri Cup (Copa América) de básquetbol en categoría Mayores. Con participación de los seleccionados de Uruguay, República Dominicana, EEUU, y Panamá, a partir de hoy, y hasta el próximo día 30 se estará llevando a cabo en la capital del país dicho torneo continental, Clasificatorio para el Final Four que se disputará en la ciudad de Córdoba (R.A) los días 2, 3, y 4 del próximo mes de Septiembre.

En relación a las diferentes llaves de la Ameri Cup, y tal cual habíamos manejado en su momento, debemos informar que el pasado viernes 25 del corriente arrancó en la ciudad de Medellín (Colombia) con participación de las selecciones de Colombia, Brasil, México, y Puerto Rico. En la jornada de ayer domingo también inició la llave en la ciudad de Bahía Blanca (República Argentina) con participación de los combinados de Argentina, Venezuela, Canadá, e Islas Vírgenes, para de esa manera conocer al cabo de cada una de las llaves a los cuatro clasificados para la definición en el Final Four en la ciudad de Córdoba a partir del día 2 de Septiembre.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Torneo Ameri Cup (Copa América): Montevideo (Uruguay)

Lunes 28 de Agosto

Escenario: Palacio Peñarol “Cr. Gastón Guelfi”

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: ESTADOS UNIDOS vs PANAMÁ

Hora 20.30: URUGUAY vs REPÚBLICA DOMINICANA