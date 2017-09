El Club A. Universitario ultima detalles para el cuadrangular internacional de básquetbol el próximo fin de semana

Tal lo cual lo manifestaron los dirigentes de la institución Club A. Universitario y las personas que están encargadas de la organización, a la hora de llevrase a cabo el lanzamiento del torneo cuadrangular de básquetbol, Copa Sura, que se estará llevando adelante los días sábado 9, y domingo 10 en el gimnasio rojo de la “U”.

Sin dudas este tipo de eventos deportivos, como en esta caso, son una apuesta al espectáculo, el que seguramente contará con el apoyo de mucho público, debido al nivel que pensamos podrá tener la presencia del equipo capitalino Welcome, los dos que llegan desde la República Argentina, más la presentación en sociedad del plantel de Universitario que afrontará en unos días el inicio del campeonato “Salteño” temporada 2017 en primera división.

Por eso decimos, es realmente un apuesta al espectáculo, lo que se vivirá en Salto, más precisamente en el gimnasio del Club A. Universitario este sábado y domingo próximos, donde toda la afición deportiva salteña tendrá la chance de observar en acción a equipos de primer nivel.

En el caso de Welcome, que ya anuncia la presencia de su jugador más destacado para esta temporada de Liga Uruguaya, como lo es sin dudas el “pivot” de la selección uruguaya Esteban Batista, y los equipos de Estudiantes y Ferro Carril (R.A), los que se aprontan para disputar la Liga Nacional en su país, y también anuncian la presencia de sus principales figuras.

Detalles de competencia

Sábado 9 de Septiembre

Escenario: Gimnasio del Club. A, Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: UNIVERSITARIO vs WELCOME

Hora 22.00: ESTUDAIANTES vs FERRO CARRIL (R.A)

Domingo 10 de Septiembre

Hora 19.30: Perdedores por el 3º, y 4º puesto

Hora 21.30: Final (Ganadores)

Las entradas

Según lo informado por los organizadores, las entradas bonificadas para la doble jornada solo se venderán hasta el día sábado a la hora 12.00, y las mismas se pueden adquirir en la cantina del Club A. Universitario (18.00 a 22.00 hs), Club del Este (horario de atención al público), VJ 24 hs, y local de Club del Este (Concordia)

Entradas bonificadas: $ 300.00 (Para ambos días)

Entradas sin bonificar:. $ 200.00 (individual para cada día en boletería)

Menores de 6 años tendrán libre acceso

Nota 1. Socios de la institución tendrán libre acceso presentando el último (Agosto) al día

Nota 2: Las entradas bonificadas no se venderán en la boletería del gimnasio los días sábado y domingo (solo individuales a $ 200.00)

Nota 3: Los jugadores de los planteles de Formativas de básquetbol del Club A. Universitario tendrán libre acceso en ambas jornadas.