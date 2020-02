Hoy lunes a la noche, en el gimnasio de Nacional desde las 21.15, se estará disputando el tercer partido de la serie Final (al mejor de cinco) entre Nacional (0) vs Ferro Carril (2) Partido clave también este, porque sí hoy lo gana el tricolor “estira” la serie al cuarto compromiso el día jueves, pero sí lo gana el “franjeado” se coronará campeón de la temporada 2019 – 2020 del básquetbol a nivel local en categoría Mayores. En el partido Nº 1 de la serie fue victoria visitante de Ferro Carril ante Nacional por 101 a 88, y en segundo juego la victoria también correspondió al “franjeado” (local) con marcador final de 71 a 63 Hoy también está fijado a primera hora (19.30) el segundo partido de la serie por el tercer, y cuarto puesto entre Juventus vs Universitario, que ya jugaron el

primero el pasado sábado con victoria del equipo de la “capilla” por 89 a 77. Si vence Juventus ya clasificará tercero, sí lo gana Universitario deberán disputar el tercero y definitivo.

*******

ASI JUGANDO

Campeonato “Salteño”: “Ignacio “Nacho” Puigvert”. Copa: “60 años de Cosalco”

Categoría Mayores: Primera división. Lunes 17 de febrero.

Escenario: Gimnasio de Nacional. General $ 150.00 (Anticipadas $ 100.00)

Árbitros: (a designar). Serie clasificatoria 3º y 4º puesto

Partido Nº 2: (Al mejor de tres). Hora 19.30: ATLÉTICO JUVENTUS (1) vs UNIVERSITARIO (0)

Serie Final: (Al mejor de cinco partidos). Partido Nº 3

Hora 21.15: NACIONAL (0) vs FERRO CARRIL (2)