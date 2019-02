Será esta noche (21.30), cuando en el estadio Roberto Clemente de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, la selección uruguaya de básquetbol que dirige el entrenador argentino Ruben Magnano, se juegue su chance de estar nuevamente, luego de treinta y tres años en un campeonato Mundial de la disciplina.

Luego de lo que fuera el juego ante México el pasado día viernes, cuando Uruguay cayera de visitante ante los “charros” en cifras de 88 a 77, en un partido donde la “celeste” no tuvo una buena producción desde lo colectivo, y donde el entrenador buscó por el lado de la rotación, tratar de observar rendimientos, y dosificar el tiempo de juego en hombres que son claves, y determinantes a la hora de afrontar un partido de las características de esta noche, donde queda claro también, que el entrenador Magnano deberá colocar el mejor “quinteto” inicial para enfrentar a la siempre complicada y difícil selección de Puerto Rico, que justo es decir viene de ganarle en la fecha pasada nada más, y nada menos que a la “poderosa” selección argentina que dirige Sergio Hernández.

No será fácil, todo lo contrario, es una final, el ganador clasifica al Mundial de China, la “celeste” juega de visitante, a estadio repleto, y dentro de un clima que se piensa (cómo es lógico) será totalmente adverso para los nuestros, de hecho la dirigencia de la FUBB se comunicó con la gente de FIBA encargada de designar a los árbitros, para que dichos dirigentes estén presentes esta noche en el estadio, para de esa manera tratar de lograr alguna garantía, y ser testigos presenciales del trabajo de los árbitros del partido.

Partido muy difícil para Uruguay, no imposible, la “celeste” deberá realizar un juego “redondito” en todos los aspectos, tanto en defensa, cómo en ataque, a su vez también deberá intentar minimizar los mejor del rival, contar con buenos porcentajes, y buscar llegar al último cuarto de cuarto de partido con su mejor conformación en cancha.

Cabe recordar la información que fue confirmada en la jornada de ayer domingo, el partido Puerto Rico vs Uruguay de esta noche 21.30 por Eliminatoria al Mundial de China, se podrá seguir a través del canal de la señal de Televisión Nacional en vivo y en directo.