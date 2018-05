Hoy se completa la disputa de la segunda fecha (2ª rueda) del torneo Apertura del campeonato “Salteño” de básquetbol en las divisones menores de nuestro bàsquetbol. Tal cual informamos opotunamente, en la jornada de hoy sábado, sí el tiempo asó lo permite, en tres escenarios diferentes, y con tres categorías formando parte de la competencia, se estarà completando la disputa de la segunda fecha (2ª rueda) del torneo Apertura del campeonato “Salteño” de bàsquetbol en las categorìas Formativas. De todas formas, y atendiendo a lo que pede pasar con el clima, y las precipitaciones que estàn pronosticadas para esta zona del páis, más precisamente en Salto, hay que estar atentos a lo que pudiera ser la suspensión (o no) de algún compromiso en los diferentes escenarios de juego prevists para esta fecha, siempre priorizando en estos casos, la integridad física de los chicos por sobre todas las cosas.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018

Campeonato “Salteño”: Divisiones Formativas

Torneo Apertura: Segunda fecha (2ª Rueda)

Sábado 5 de Mayo

Hora 17,00: Sub 13 (Minis)

Hora 18,15: Sub 16 (Infantiles)

Hora 19,30: Sub 20 (Juveniles)

Los partidos:

ATLÉTICO JUVENTUS vs FERRO CARRIL (De los Santos – Panizza)

SALTO URUGUAY vs UNIVERSITARIO (Cunha – Fernández)

CÍRCULO SPORTIVO vs NACIONAL (Rivero – Carballo)

Norta: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso