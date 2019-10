Llegó el día, hoy martes a la noche en el Antel Arena de Montevideo estará dando inicio la temporada 2019/2020 de Liga Uruguaya de Básquetbol, el máximo torneo de la disciplina a nivel país. Con el calendario de competencia del Clasificatorio ya sorteado, la primera fecha inicia hoy martes 8 de octubre, prosigue mañana miércoles, y estará cerrando el próximo jueves, arranca la L.U.B, torneo que como viene aconteciendo casi desde simpre, tiene a varios jugadores salteños defendiendo a diferentes equipos participantes. Sin dudas mejor inicio no se podia tener, Aguada vs Malvín, los mismos rivales que disputaron la serie Final en la pasada edición 2018/2019 estarán frente a frente esta noche en el Antel Arena. Cabe recoerdar que el equipo de Aguada dirigido por Miguel Volcan Sánchez es el actual campeón de dicho torneo.

La Liga Uruguaya llevará el nombre de Waldemar Rial y la Copa Itinerante será Raúl Ebers Mera. El Apertura será Wilfredo Pelaez, el Clausura «80 Aniversario de la Asociación Hebraica y Macabi del Uruguay» y la Liguilla «Jorge Mulet».

Los campeones de los torneos cortos (Apertura y Clausura) jugarán un partido entre ellos para determinar quién será Uruguay 2 en la Liga Sudamericana 2020.

En la fecha 12, el partido entre Trouville y Urunday se disputará en la ciudad de Florida, en lo que significará el estreno del estadio de dicha ciudad.

El clásico Aguada vs Goes se disputará en la fecha 6 mientras que el juego entre Olimpia vs Sayago se disputará en la fecha 13.

Detalle de partidos

1a fecha:

Así jugarán

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2019/2020

Primera fecha: Clasificatorio

Martes 8 de octubre

Escenario: Antel Arena (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.15 Hs (T.V)

Árbitros: Andrés Bartel – Vivián García – Carlos Romero

MALVÍN vs AGUADA

Cómo sigue

Miércoles 9 de octubre

Sayago vs Biguá (Hora 20.15 en Sayago)

Jueves 10 de octubre

Capitol vs Nacional (Hora 21.15 en Capitol)

Atenas vs Olimpia (Hora 21.15 en Cordón)

Nota: Resta fijación de los compromisos Goes vs Urunday Universitario, y Trouville vs Hebraica y Macabi

Fecha libre: Defensor Sporting