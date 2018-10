Arrancó el campeonato de Liga Uruguay de Básquetbol con victorias de Nacional y Olimpia, hoy lunes tres partidos.

En la jornada del pasado viernes 5, y tal cual estaba fijado, se inició una nueva edición (2018 – 2019) de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el máximo torneo de baloncesto a nivel país.

En este caso, con todos los compromisos disputados en la capital del país, hasta hoy solo se jugaron dos partidos, donde el pasado viernes fue victoria de Nacional (jugando de visitante) ante el último campeón Malvín en cifras de 79 a 66, y en la jornada del pasado sábado a la noche, fue victoria de Olimpia (también de visitante) ante Trouville por 80 a79

La competencia prosigue en la jornada de hoy lunes con tres partidos, y se completará mañana martes con dos compromisos fijados.

Resultados registrados

Malvín (66) – Nacional (79)

Trouville (79) – Olimpia (80)

Partidos de hoy: (Lunes 8/10)

Hebraica y Macabi vs Urunday Universitario

Goes vs Sayago

Welcome vs Verdirrojo

Partidos de mañana: (Martes 9/10

Biguá vs Defensor Sporting

Atenas vs Aguada