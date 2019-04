Luego de la suspensión decretada en el día fijado, hoy inicia el cruce restante en serie de play offs semifinales. Llegó el día para Nacional y Aguada, tras lo que fuera la suspensión decretada por los árbitros el día que originalmente estaba fijado el partido, en la jornada de hoy a la noche, en la capital del país, y en un Palacio Peñarol que seguramente volverá a estar colmado (asistieron cinco mil personas el día de la suspensión), iniciará la disputa del cruce restante en serie de play offs semifinales de L.U.B entre “tricolores” y “aguateros”.

En el cruce restante, y tal cual habíamos informado oportunamente, el último campeón Malvín se encuentra liderando la serie 1 – 0 ante su similar de Urunday Universitario.

Otro cruce apasionante sin dudas, porque a la hora de analizar el primer juego entre Malvín vs Urunday Universitario, y observar lo parejo del trámite en el primer partido, donde recién sobre el final mismo lo pudo “quebrar” el equipo “playero”, a la hora de analizar la previa del juego de esta noche no nos queda otra que opinar que estamos de cara a otro cruce por demás parejo, “reñido”, y con promesa real de quinto y definitivo.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2018 – 2019

Serie de paly offs semifinales: (Al mejor de cinco partidos)

Lunes 22 de abril

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.15 Hs

Árbitros:

NACIONAL vs AGUADA