Hoy se juega el quinto y definitivo partido entre Trouville vs Urunday Universitario por un lugar en semifinales.

En la jornada de hoy viernes a la noche, se estará cerrando en la capital del país la serie de L.U.B en cuartos de final, con el choque que sostendrán en al Palacio Peñarol a partir de la hora 21,15 los equipos de Trouville vs Urunday Universitario, que llegan con la serie igualada 2 -. 2, y hoy jugarán el quinto y definitivo para saber quien será el rival del último campeón Malvin en la instancia de play offs semifinales.

El cruce restante en semifinales ya está definido, y serán Aguada vs Nacional, quiénes al mejor de cinco partidos definan a uno de los dos finalistas de la temporada 2018 – 2019 del campeonato de L.U.B

Urunday, que arrancó 0-2 y ganó el tercer y cuarto punto para ponerse 2-2, se vio obligado a recambiar a Quinnel Brown por razones de salud y en su lugar llega Kyle Lamonte, un viejo conocido del básquetbol uruguayo que registró pasajes por Aguada, Malvín, Hebraica y Macabi y Olimpia.

El ganador de ese partido se topará en semifinales con Malvín, que en las últimas horas confirmó el recambio de Wendell McKines. En su lugar llegará este viernes DeJuan Blair, ala-pívot de 30 años y 2,01 que jugó 437 partidos en la NBA.