Mañana Nacional vs Urunday Universitario juegan en Durazno

Defensor Sporting a Liga Sudamericana, mañana inicia primera fecha de la Liguilla.

Tal cual lo informábamos oportunamente, se disputó en el gimnasio del Campus de Maldonado el pasado viernes el partido entre Nacional vs Defensor Sporting, siendo el equipo “fusionado” quién consiguió el cupo a Liga Sudamericana tras vencer al tricolor en cifras de 93 a 78

En otro orden, también se disputaron los primeros partidos por el torneo Reclasificatorio con victorias de Hebraica y Macabi sobre Olimpia (108 – 91), y tras disputar un gran partido, en apasionante cierre (77 – 77), y tras jugar un alargue, el equipo de Biguá le ganó a Goes en cifras de 92 a 82

En la jornada de mañana martes, con tres partidos, estará dando inicio la primera fecha de la liguilla, con la novedad de que el juego entre Nacional vs Urunday Universitario se llevará a delante en la ciudad de Durazno.

Resultados

Defensor Sporting (93) – Nacional (78) Cupo a Liga Sudamericana

Reclasificatorio (Primera fecha)

Hebraica y Macabi (108) – Olimpia (94)

Biguá (92) – Goes (82)

Partidos para mañana martes 05/03

Primera fecha liguilla

Nacional vs Urunday Universitario (En Durazno 20.30 Hs)

Trouville vs Defensor Sporting (En Trouville 20.30 Hs)

Aguada vs Malvín (en Aguada 21.00 Hs)