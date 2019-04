Retoma en tres escenarios actividad en las divisiones menores

Tras lo que fuera el paréntesis de una semana (previsto de antemano), en lo que refiere a la competencia del campeonato «Salteño» en las categoríasformativas a nivel local, hoy se retoma la actividad con la disputa de los diferentes partidos y Encuentros correspondientes a la tercera fecha, de la primera rueda del torneo Apertura en cada una de las divisionales, fecha que se estará completando en la jornada del próximo sábado también en tres escenarios.

Recordamos que la semana pasada no se fijaron partidos de la fecha que hoy inicia, debido a la competencia que el pasado fin de semana se llevó a cabo en categoría U 9 (juveniles), con la llegada del equipo del Centro Allavena sanducero para disputar sus compromisos ante los equipos salteños de Salto Uruguay y Nacional respectivamente.

En este caso, haciendo referencia a U19, se llevan jugados tres partidos, los que tuvieron como ganador al Centro Allavena, el primero conseguido ante Ferro Carril en la capital sanducera, y los dos restantes ante los rivales antes mencionados aquí en Salto el pasado domingo.

La competencia en división U19 (ex sub 20) proseguirá el próximo domingo con el partido donde Universitario (Salto) deberá afrontar en la capital de la «heroica» Paysandú ante el equipo «varticano» en calidad de visitante.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019

Campeonato «Salteño»: Categorías formativas

Tercera fecha: Torneo Apertura

Valor de la entrada: General $ 50,00

Árbitros: (a designar)

Jueves 4 de abril

Hora 18,00: U 11

(Escuelita)

Hora 19,15: U 12 (Pre Mini)

Hora 20,30: U 13 (Minis)

Los partidos:

ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY

NACIONAL vs UNIVERSITARIO

CÍRCULO SPORTIVO vs FERRO CARRIL

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.