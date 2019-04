Ayer a la noche debían jugar Nacional y Aguada, primer partido de play off en zona semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. No se disponía de los dos relojes que marcan en cancha los 24 segundos, para visualización de los jugadores. Sobre la hora 22 y sin solución práctica, se resolvió suspender. Jugarán mañana miércoles. Hoy, la restante semifinal con Urunday Universitario vs Malvín, desde las 21:15.