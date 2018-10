Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018

Campeonato “Salteño”: “Sr Ricardo Corbella”

Torneo Clausura: (2ª rueda)

Tercera fecha: (Partidos de vuelta)

Valor de la entrada: General $ 80.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Hora de comienzo: 21.00 Hs

Árbitros: (a designar)

Martes 9 de octubre

NACIONAL vs FERRO CARRIL

UNIVERSITARIO vs CÍRCULO SPORTIVO

Sábado 13 de octubre

ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.