El campeonato ingresa en su etapa decisiva de cierre en primera fase, luego las definiciones

Y sin dudas que la competencia del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división ingresa en su etapa de cierre de fase regularr (Apertura y Clausura), solo resta un partido fijado, el qiue jugaràn mañana sábado Atlético Juventus vs Salto Uruguay, luego se vendrá la cuarta, y quinrta fecha, para ingresar inmediatamente después con la disputa de la tercera rueda y/o Clasificatorio, a continuación detallamos lo que resta de l torneo Clausura en categoría Mayores.

Fixture de competencia Clausura

Tercera fecha

Atlético Juventus vs Salto Uruguay (13/10)

Cuarta fecha

Ferro Carril vs Círculo Sportivo (16/10)

Atlético Juventus vs Universitario (19/10)

Salto Uruguay vs Nacional (20/10)

Quinta fecha

Ferro Carril vs Salto Uruguay (23/10)

Nacional vs Universitario (30/10)

Círculo Sportivo vs Atlético Juventus (03/11)

Tabla de posiciones

Equipo PJ PG PP PTS

Nacional 8 7 1 15

Universitario 8 7 1 15

Ferro Carril 8 5 3 13

Círculo Sportivo 8 2 6 10

Atlético Juventus 7 2 5 9

Salto Uruguay 7 0 7 7