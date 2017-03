Se inicia hoy la disputa de la segunda fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” en las divisiones formativas

En la jornada de hoy miércoles, en tres escenarios diferentes, estará dando inicio a la segunda fecha , 1ª rueda, del campeonato Apertura en el “Salteño” de básquetbol en categorias formativas.

Luego de lo que fuera del debut oficial de todos los equipos, y todas sus categorías respectivas la semana próxima pasada (se completó el pasado lunes con los juegos pendientes), entre hoy miércoles, y mañana jueves, se estará disputando la segunda fecha (primera rueeda) del campeonato oficial organizado por la Liga Salteña de Básquetbol en la temporada 2017 a nivel de las divisiones menores.

Un dato saliente de lo que dejó la fecha pasada, sin dudas lo fúe el gran marco de público que acompañó en cada una de las jornadas disputadas en los tres escenarios fijados.

Sin dudas quedó más que claro que los “gurises” estaban ávidos por “jugar”, por arrancar la competencia, y eso se vió plenamente reflejado en cada uno de los partidos disputados, básicamente hablando de lo que son las categorías mayores de Sub 14, Sub 16, Sub 18, y Sub 20, ya que sin dudas los más “chiquitos” de “Mosquitos”, Sub 12 (Pre minis), y Sub 13 (Minis), merecen párrafo aparte, debido a lo emotivo, y saludable que resulta observar el disfrute de los niños en edades que van desde los cinco, a los doce años, hacer sus primeras armas en este deporte que seguramente en unos años, los tendrá a ellos como verdaderos protagonistas del básquetbol más laureado a nivel del interirior del país, las cosas como son.

Detalles para la 2ª fecha en Formativas

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Básqetbol: Temporada 2017.

Campeonato “Salteño”: Divisiones Formativas.

Miércoles 29 de marzo

Valor de la entrada: General $ 30,00.

Árbitros: (a designar).

Sub 13 (Minis)… Hora 18,00.

Sub 14 (Pre infantiles)… Hora 19,30.

Sub 18 (Cadetes) Hora 21,00.

Los partidos:

CÍRCULO SPORTIVO vs ATLÉTICO JUVENTUS

UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL

NACIONAL vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en todos los casos.