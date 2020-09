Si el fútbol de la Liga Salteña a nivel de la «A», «B» y «C», se planteó como cuestión imposible a la hora de ser llevado a la práctica frente a la incertidumbre en materia de aficionados (tener acceso o no tener acceso), lo del básquetbol parece apuntar en el mismo rumbo.

Si bien es cierto que a nivel de formativas despuntó la actividad a puertas cerradas y con rigurosos protocolos para quienes son parte del espectáculo, a nivel de Primera todo inmerso en la duda misma.

Cuando va concluyendo setiembre y por lo tanto a tres meses meses de la conclusión del año, ninguno de los seis planteles superiores de aquellos clubes afiliados a la Liga Salteña de Básquetbol, son parte de adecuación alguna. Todos al margen de una eventual acción preparatoria de cara a una temporada, cada vez más lejana. El hecho mismo de que no se habilite el ingreso de aficionados a la cancha, tranca de raíz el objetivo de volver. Además volver, implica que el presupuesto comience a funcionar y a esta altura del año, desde la mayoría de los seis clubes, un objetivo es el que rige: «cero» gasto.

A EL PUEBLO se apuntó que «mover los planteles de Primera, de principio implica un costo que ninguno está dispuesto a afrontar».

De lo que no hay dudas es que Ferro Carril y Salto Uruguay han sido de los primeros convencidos: por este año el básquet de Primera, bajarle la cortina.