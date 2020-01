Las instancias definitorias del básquetbol salteño en su temporada 2019-2020 se podrán seguir a través de 10minutos.com.uy.

El pasado viernes a la noche se oficializó el acuerdo entre la Liga Salteña de Básquetbol, representada por su presidente, Rodrigo Lagreca y la empresa Giovanoni Contenidos, representada por Martín Giovanoni.

Luego del éxito de las trasmisiones de la Liguilla y el partido final del fútbol de la divisional «A» y de las Elecciones Nacionales 2019.

El grupo 10minutos.com.uy comienza el 2020 pisando fuerte en materia de trasmisiones y apostando una vez más por el deporte salteño.

Tras el acuerdo se podrá ver en directo los cruces semifinales a través de las dos plataformas, vía facebook: 10minutos.com.uy y vía YouTube: 10minutosTv.

LOS CRUCES EN SEMIFINALES

Los primeros partidos de la ronda play off al mejor de tres se jugarán entre el martes 21 y el sábado 25 de enero, los detalles:

Martes 21 de enero

Nacional vs. Juventus

Sábado 25 de enero

Ferro Carril vs. Universitario.