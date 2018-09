Magra participación de nuestros combinados departamentales en el campeonato del Litoral O.B.L a nivel de selecciones Formativas el pasado fin de semana en Salto y Mercedes.

Y esto es así, lamentablemente no tuvieron una buena participación los combinados de Salto en el campeonato a nivel de selecciones Formativas organizado el pasado fin de semana en Salto (Sub 14), y Mercedes (Sub 16) respectivamente.

En ambos casos tuvimos que conformarnos con el juego por el tercer, y cuarto puesto, en torneos que fueron dominados plenamente por las selecciones de Paysandú y Mercedes, quienes llegaron en ambos a la final del campeonato. Estamos lejos, no estuvimos en Mercedes, pero sí estuvimos en Salto, donde la roja de la “S” en categoría Sub 14 se tuvo que conformar con el partido por el tercer puesto ante Rivera, e idéntica situación se vivió en Mercedes, donde los chicos salteños en Sub 16 definieron el tercer puesto ante la débil selección de Colonia, las cosas como son. El tema es que a la hora de buscar responsabilidades, aquí son compartidas, por parte de todo el entorno del básquetbol, así de simple.

Dejamos de ser el básquetbol al que ninguna selección quería enfrentar otrora, y esto también pasaba a nivel de clubes. Los motivos muchos, y variados, eso está muy claro, y aquí hay que decir las cosas como son, los dirigentes de la L.S.B, los dirigentes de los clubes, y también con algo menos de responsabilidad, los entrenadores, todos en mayor, o menor medida, tienen responsabilidad a la hora de buscar los motivos que puedan decidir una situación que en este caso tiene involucradas a las divisiones menores de nuestro básquetbol, las Formativas. Y tenemos que ser claros, nos parece debería ser el momento (no ahora, por supuesto) de darnos todos un “baño” de humildad, realizar la tan necesaria autocrítica, y buscar la manera de mejorar, no será fácil, y tampoco se consigue de una temporada a otra, esto es así. Habrá que ver, siempre se dice que lo bueno se copia, y lo que se hace bien siempre tendrá algo por mejorar, esto es así, por eso decimos, habrá que ver la forma, de que todo el entorno se junte, dejando de lado intereses personales y clubistas, para tratar de realizar primero una profunda autocrítica, y luego ver la forma de poder sentar las bases de un trabajo organizado a nivel de Formativas, el que nos permita dentro de un tiempo emparejar en lo deportivo con nuestros rivales más fuertes, e históricos a nivel del Litoral, y hablamos específicamente de Paysandú y Mercedes. Hay que trabajar, hay que buscar la forma de organizar una planificación acorde durante todo el año, corregir calendarios de competencia con las Ligas vecinas (O.B.L), en fin, muchas cosas, que esperemos en algún momento puedan ser tratadas, y encaradas de la manera que se merecen, de lo contrario, seguiremos cayendo, y después será muy difícil de levantar, las cosas como son. En próximas ediciones lógicamente seguiremos ampliando acerca de este tema, incluso con la palabra de los protagonistas del entorno, para que de esa forma también ellos tengan la chance de explicar, y/o tratar de brindarnos su punto de vista acerca de este mal momento del básquetbol salteño, que ya lo padecimos, y lo padecemos a nivel local, pero también aparece a nivel de las Formativas con los resultados conseguidos, no por los resultados en sí, sino por cómo se terminan dando, porque se puede ganar o perder, pero aquí lo que debería preocupar es el cómo, así de simple.

DANIEL SILVEIRA

Tabla de posiciones

Equipo PJ PG PP PTS DIF

Ferro Carril 5 4 1 9 +76

Universitario 5 4 1 9 +56

Nacional 5 4 1 9 +29

Atlético Juventus 5 2 3 7 +2

Círculo Sportivo 5 1 4 6 -56

Salto Uruguay 5 0 5 5 -87