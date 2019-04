Por pasar al frente

En la jornada de hoy lunes a la noche en el Palacio Peñarol (Montevideo), se estará disputando el partido Nº 3 en serie de play offs semifinales del campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol temporada 2018 – 2019 La serie se encuentra empatada 1 – 1, entre “tricolores” y “aguateros”, esta noche se verán las caras nuevamente, y uno de los dos pasará a comandar la serie al mejor de cinco partidos.

La novedad saliente para el juego de esta noche, es que Aguada sumará otra baja (no tiene a su capitán Demian Alvarez por lesión), ya que uno de sus extranjeros debió viajar a EEUU en forma urgente por razones personales y no será de la partida hoy. Cruce con mucha paridad, y con promesa real de quinto y definitivo, hoy uno pasará al frente.

ASÍ PARA JUGAR

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2018 – 2019. Serie de play offs semifinales: (Al mejor de cinco partidos).

Lunes 29 de abril.

Palacio Peñarol (Montevideo).

Hora de comienzo: 21.15 Hs

NACIONAL (1) vs AGUADA (1)

Resultados anteriores:

Partido Nº 1: Aguada (85) – Nacional (63)

Partido Nº 2: Nacional (75) – Aguada (69).